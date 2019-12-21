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Норвежские военные связали радиошумы с российскими испытаниями
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РИА Новости

Норвежские военные связали радиошумы с российскими испытаниями

01:53 21.12.2019
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© Фото : Судостроительный завод "Северная верфь"Российский сторожевой корабль "Адмирал флота Касатонов"
Российский сторожевой корабль Адмирал флота Касатонов
© Фото : Судостроительный завод "Северная верфь"
Российский сторожевой корабль "Адмирал флота Касатонов". Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Норвежские военные сообщили о помехах в работе радиооборудования и радаров в северных регионах страны, связав их с испытаниями российского фрегата "Адмирал флота Касатонов", сообщает газета Aftenposten со ссылкой на министерство обороны.
Ранее Северный флот сообщал, что заводские ходовые испытания фрегата "Адмирал флота Касатонов" начались 20 ноября и проводятся в несколько этапов. Как отмечает министерство обороны России, 18 декабря фрегат вышел из Североморска в Баренцево море для проверки радиотехнического вооружения корабля в ходе облетов его различными типами самолетов Северного флота. Также во время данного выхода в море продолжится работа по проверке систем и механизмов корабля в различных режимах плавания.
В тот же день Национальные службы связи Норвегии сообщили о помехах в радиооборудовании в районе Киркенеса. Как отмечает издание, помехи продолжались в среду и четверг. Шумовые сигналы передавались на частоте работы российской системы спутникового слежения "Глонасс". В пятницу сигналы были дольше и транслировались на частоте, используемой системой GPS. Министерство обороны страны считает, что эти помехи являются побочным эффектом испытаний российского фрегата, однако оценивают его как "непреднамеренный".
"Сейчас мы видим абсолютно другой шум. Он более широкополосный. Это похоже на общее повышение уровня шума, а не на целенаправленную попытку заглушить сеть GPS", - сообщил представитель Национальной коммуникационной службы Пер Эйрик Хеймдал.
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Ранее минобороны Норвегии и МИД Финляндии обвиняли Россию во вмешательстве в работу системы GPS во время учений НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец"), которые прошли с 25 октября по 7 ноября прошлого года. НАТО заявляла, что считает опасным и безответственным создание помех сигналам системы GPS, которая используется также в гражданских целях.
В свою очередь, помощник секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов сообщил, что инцидент со сбоем GPS на учениях НАТО Trident Juncture был исчерпан в считанные дни после обмена мнениями с Финляндией.
Фрегат "Адмирал флота Касатонов" предназначен для выполнения широкого спектра задач, в том числе поражения надводных кораблей, конвоев, десантных отрядов, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов, совместных действий с морскими десантами, дозорной службой, охраны государственных границ, участия в контртеррористических и миротворческих операциях, обеспечения защиты гражданских судов и объектов производственной деятельности в кризисных и опасных для плавания районах Мирового океана.
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Адмирал флота Касатонов (фрегат)GPSНорвегияРоссияБезопасностьВ мире
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