Россиянам рассказали, сколько красной икры можно есть на Новый год

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Человеческому организму тяжело воспринимать красную икру в большом количестве, поэтому россиянам следует воздержаться от злоупотребления этим продуктом во время новогоднего застолья, заявила в интервью радио Sputnik диетолог Маргарита Королева.
"Да, икра – это вкусно, но это не значит, что организм готов принять этот продукт и не дать ответной реакции. Икра – это жировой продукт, к которому еще добавляют белый хлеб и сливочное масло. Желудок и печень не готовы воспринимать эти продукты в большом количестве. Икры надо не больше чайной ложечки, двух-трех канапе за длинное новогоднее застолье", — отметила она.
Эксперт добавила, что для того, чтобы не испортить праздник, следует следить за реакцией организма на деликатесы и есть их небольшими порциями. Десять бутербродов с икрой, маслом и белым хлебом нанесут "мощнейший холестериновый удар" по здоровью.
Кроме того, подчеркнула диетолог, любую еду с большим содержанием жира или белка необходимо разбавлять полезным гарниром с пищевыми волокнами.
Вчера, 02:00Эксперты дали советы по выбору красной икры
Это должны быть листовые салаты или овощи, которые сохранили свою "хрусткость". В них должны быть пищевые волокна, которые помогу усвоиться вредным компонентам пищи", — заключила Королева.