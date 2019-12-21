Россиянам рассказали, сколько красной икры можно есть на Новый год

"Да, икра – это вкусно, но это не значит, что организм готов принять этот продукт и не дать ответной реакции. Икра – это жировой продукт, к которому еще добавляют белый хлеб и сливочное масло. Желудок и печень не готовы воспринимать эти продукты в большом количестве. Икры надо не больше чайной ложечки, двух-трех канапе за длинное новогоднее застолье", — отметила она.