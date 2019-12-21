Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-21T09:41+0300
https://ria.ru/20191221/1562668582.html
Названы лучшие методы борьбы с алкогольным отравлением
https://cdn23.img.ria.ru/images/148421/86/1484218651_0:198:2940:1852_1036x0_80_0_0_24441f7f4c32c433fd4208309d45f7f3.jpg
РИА Новости

Названы лучшие методы борьбы с алкогольным отравлением

01:36 21.12.2019 (обновлено: 09:41 21.12.2019)
57537
© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкРеанимационное отделение медсанчасти в Иркутске
Реанимационное отделение медсанчасти в Иркутске
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Очищение желудка и вызов врача — наиболее эффективные действия для восстановления самочувствия при алкогольном отравлении, в том числе суррогатами. Об этом Агентству городских новостей "Москва" рассказала ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы Юлия Шевцова.
По словам эксперта, в первую очередь жертве отравления следует дать выпить полтора литра теплой воды. В нее можно добавить немного пищевой соды, соли и сахара, после чего нужно помочь пострадавшему вызвать рвоту. В случае если состояние ухудшается, необходима медицинская помощь.
Специалист отмечает, что применение привычных сорбентов, таких как активированный уголь, в подобных ситуациях практически бесполезно.

"Растворы, содержащие алкоголь и его суррогаты, всасываются в кровеносное русло практически сразу, как только соприкасаются со стенками желудочно-кишечного тракта. Нужно вызвать рвоту, удалить из желудка все, что можно, и при необходимости вызвать врача", — считает Шевцова.

Она добавляет, что причиной отравления может быть употребление купленных в магазине напитков низкого качества, при производстве которых было нарушено соотношение спирта, ароматизаторов, химических красителей и сивушных масел.
К опасным суррогатам специалист также относит настойки лекарственных растений, тормозные жидкости, антифризы и стеклоочистители.
Винные бокалы в ресторане
16 декабря, 23:45РИА Наука
Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки
Кроме того, Шевцова развеяла миф о том, что спирт может помочь при отравлении суррогатным алкоголем.
381726944
Обсудить 10
Московский научно-практический центр наркологииЮлия ШевцоваЗдоровьеОткрытия - РИА НаукаРоссияОбщество
Популярные комментарии
Сама Шевцова хоть понимает что говорит? 80 процентов спирта всасывается в тонком кишечнике и только 20 процентов в желудке. Основные отравления сурогатами происходит из за нахождения в них метилового спирта. Этиловый спирт является антидотом. Странно, что ведущий научный сотрудник занимающийся наркологией этого не знает.
21 декабря, 02:23
НВНиколай Владимирович
1711009
Рекомендуем
Блогер рассказал, как сбросил Gelandewagen с вертолета
Блогер рассказал, как сбросил Gelandewagen с вертолета в Карелии
Флаги США и Польши. 14 апреля в польском Ожише прошла церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США.
В совете при президенте Польши назвали власти США "болванами"
Строительство газопровода Северный поток-2
Американские санкции против "Северного потока — 2" вступили в силу
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
Allseas приостановила работу над строительством "Северного потока — 2"
Рагда Ханиева. Выхода нет — Четвертьфинал — Голос — Сезон 8
"Это провал": номер участницы шоу "Голос" разозлил зрителей
Президент Украины Владимир Зеленский
В Совфеде рассказали о "сладкой сказке" Зеленского
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков сравнил Украину с "глубокой культурной провинцией"
Врачи во время операции
У москвича в горле выросли волосы
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
Пригожин рассказал об угрозах после критики сестры Фриске
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Небензя назвал проигравших по итогам заседания Совбеза ООН по Сирии
Газораспределительная станция
Россия и Украина могут подписать новый контракт по газу до Нового года
Британская писателница Дж. К. Роулинг
Автора "Гарри Поттера" начали травить. Примет ли ее Россия
Предупреждение о соблюдении скоростного режима на одном из участков Третьего транспортного кольца в Москве
В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости
Девочки-подростки
"Было скучно". Девушки жестоко убили подругу ради развлечения
Пенсионное удостоверение
Пенсионный фонд России назвал сроки выплат январских пенсий
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:10Миллер раскрыл содержание газового договора с Украиной
13:09В Баку экстренно сел самолет, летевший в Москву
13:06"Газпром" и "Нафтогаз" подпишут соглашение об урегулировании претензий
13:02"Северный поток — 2" должен быть достроен, заявил депутат бундестага
12:59В Совфеде ждут защиты задействованных в "Северном потоке — 2" компаний
12:48Пушков прокомментировал санкции США против "Северного потока — 2"
12:44Эксперт оценил договоренности России и Украины по газу
12:41Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола в России
12:36В СФ назвали санкции США против Nord Stream 2 "силовым бандитизмом"
12:35В Гонконге с июня задержали 80 учителей за противоправную деятельность
12:32В "Нафтогазе" назвали санкции США против Nord Stream 2 лучшим подарком
12:32В Нью-Йорке прошел сеанс "Звездных войн" для самых преданных фанатов
12:20Посадка самолета с загоревшимся двигателем в Японии попала на видео
12:19На Украине назвали причину пожара в одесском колледже
12:05В Новой Москве один человек погиб в ДТП
12:01Правительство Германии отвергло санкции против "Северного потока — 2"
11:56Источник раскрыл новые подробности договора с Украиной по газу
11:49Террористы совершили три атаки на энергообъекты в Сирии
11:34В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев
11:31Медведев поздравил балерину Грачеву с юбилеем
Лента новостейМолния