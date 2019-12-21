Названы лучшие методы борьбы с алкогольным отравлением

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Очищение желудка и вызов врача — наиболее эффективные действия для восстановления самочувствия при алкогольном отравлении, в том числе суррогатами. Об этом Агентству городских новостей " Очищение желудка и вызов врача — наиболее эффективные действия для восстановления самочувствия при алкогольном отравлении, в том числе суррогатами. Об этом Агентству городских новостей " Москва " рассказала ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы Юлия Шевцова.

По словам эксперта, в первую очередь жертве отравления следует дать выпить полтора литра теплой воды. В нее можно добавить немного пищевой соды, соли и сахара, после чего нужно помочь пострадавшему вызвать рвоту. В случае если состояние ухудшается, необходима медицинская помощь.

Специалист отмечает, что применение привычных сорбентов, таких как активированный уголь, в подобных ситуациях практически бесполезно.

"Растворы, содержащие алкоголь и его суррогаты, всасываются в кровеносное русло практически сразу, как только соприкасаются со стенками желудочно-кишечного тракта. Нужно вызвать рвоту, удалить из желудка все, что можно, и при необходимости вызвать врача", — считает Шевцова.

Она добавляет, что причиной отравления может быть употребление купленных в магазине напитков низкого качества, при производстве которых было нарушено соотношение спирта, ароматизаторов, химических красителей и сивушных масел.

К опасным суррогатам специалист также относит настойки лекарственных растений, тормозные жидкости, антифризы и стеклоочистители.