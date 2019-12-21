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В Санкт-Петербурге пройдет фестиваль ледовых скульптур
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РИА Новости

В Санкт-Петербурге пройдет фестиваль ледовых скульптур

01:23 21.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОткрытие фестиваля ледовых скульптур "Империя льда"
Открытие фестиваля ледовых скульптур Империя льда
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Открытие фестиваля ледовых скульптур "Империя льда". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек — РИА Новости. Фестиваль ледовых скульптур ICE Fantasy откроется в субботу в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, посетители смогут увидеть сделанные изо льда скульптуры сказочных оленей, гигантского тарантула, снежного барса, жирафов и хрустального замка.
Ледовые композиции в этом году создавали призеры и победители различных международных соревнований, проходящих в Бельгии, Франции, Германии, Китае и других странах. Как сообщают организаторы, в этом году тема фестиваля – "Живая планета".
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"Двести тридцать тонн хрустального льда в руках скульпторов превратятся в волшебную сказку на фестивале ледовых скульптур. В этом году зрителей будет ждать целая ледяная планета, населенная разнообразными представителями флоры и фауны… Оживут ледяные жирафы в натуральную величину, сказочные олени, грациозный снежный барс, устрашающий гигантский тарантул, очаровательные петербургские коты, которые давно стали символом города и множество других героев", - отмечают организаторы.
В самом центре фестиваля будет расположено подводное царство, хозяйкой которого станет Русалочка. Ее хрустальный замок, окруженный ледяными морскими обитателями, будет самой высокой скульптурой фестиваля.
Ледовые скульптуры будут находиться в специальном шатре, где поддерживается минусовая температура, а композиции подсветят.
Каждый гость фестиваля сможет загадать свое желание и сфотографироваться на ледяном троне вместе с крысами - символом 2020 года. Маленьким посетителям, по традиции, нужно будет отыскать спрятавшихся в неожиданных местах забавных мышат, назвать их количество и получить приз.
Фестиваль ледовых скульптур в Петербурге будет открыт для посетителей до 9 февраля 2020 года.
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