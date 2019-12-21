Помпео и Маас обсудили санкции по "Северному потоку — 2"

"Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Маас также обсудили вопросы координации США и Германии по ряду глобальных проблем и решительное противодействие США продолжению строительства "Северного потока 2", - отмечается в сообщении.

В числе вопросов, которые стороны затронули, также были "текущие международные усилия в поддержку Специального представителя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по достижению прекращения огня в Ливии и возвращению ее к политическому процессу".