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Помпео и Маас обсудили санкции по "Северному потоку — 2"
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РИА Новости

Помпео и Маас обсудили санкции по "Северному потоку — 2"

01:11 21.12.2019 (обновлено: 11:38 21.12.2019)
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© AFP 2019 / Brendan Smialowski Глава немецкого МИД Хайко Маас и госсекретарь США Майк Помпео во время встречи в Вашингтоне. 23 мая 2018
Глава немецкого МИД Хайко Маас и госсекретарь США Майк Помпео во время встречи в Вашингтоне. 23 мая 2018
© AFP 2019 / Brendan Smialowski
Глава немецкого МИД Хайко Маас и госсекретарь США Майк Помпео во время встречи в Вашингтоне. 23 мая 2018. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 дек – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Германии Хайко Маас обсудили в пятницу в ходе телефонного разговора ряд вопросов, включая грядущее введение США санкций в отношении подрядчиков "Северного потока-2", следует из заявления, распространенного пресс-службой госдепартамента США.
"Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Маас также обсудили вопросы координации США и Германии по ряду глобальных проблем и решительное противодействие США продолжению строительства "Северного потока 2", - отмечается в сообщении.
В числе вопросов, которые стороны затронули, также были "текущие международные усилия в поддержку Специального представителя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по достижению прекращения огня в Ливии и возвращению ее к политическому процессу".
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Санкции США против "Северного потока — 2"Майк ПомпеоСеверный поток — 2Хайко МаасМИД ГерманииГосударственный департамент СШАСШАВ мире
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