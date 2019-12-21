Эксперт прокомментировал заявление Козака о переговорах с Украиной

Ранее Козак заявил, что в пятницу переговоры по газу завершились взаимовыгодными решениями для России, Украины и ЕС. По его словам, транзит через Украину продолжится, до Нового года ожидается подписание нового пятилетнего контракта. Также он заявил, что стороны урегулировали все взаимные претензии между "Газпромом" и "Нафтогазом", между правительством Украины и "Газпромом", больше судебных исков, судебных споров, взаимных претензий не будет.

"Условием взаимных отказов от исков как раз и было новое соглашение по транзиту. Если таким образом получается снять основные противоречия и во всяком случае избежать катастрофических для Украины решений, то понятно, что в этом случае Козака можно поздравить с прорывом на этих переговорах", - заявил эксперт РИА Новости.

"Понятно, что либо успехов в переговорах по транзиту газа достигла бы украинская делегация официальная, либо такие предложения мог привезти Медведчук. Тогда это было бы очень серьезным и пиарным, и не только ударом по действующему украинскому президенту. Поэтому сам факт приезда Медведчука сыграл очень позитивную роль в том смысле, что было продемонстрировано, что Россия в любом случае будет готова договариваться с Украиной и не только готова договариваться с официальным представителем", - пояснил политолог.