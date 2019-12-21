В Германии выступит с гастролями балетная труппа Мариинского театра

В рамках гастрольной программы на сцене Фестшпильхауса будут представлены балеты Чайковского. Прежде всего, самый новогодний его балет "Щелкунчик" в хореографии Василия Вайнонена и балет-феерия "Спящая красота" Мариуса Петипа. Кроме того, впервые в Баден-Баден Мариинский балет привез полную версию "Драгоценностей" Джорджа Баланчина – до этого здесь была показана только последняя часть балета – "Бриллианты".

"Впервые в этом году на гастроли едет настоящий "золотой" состав Мариинского театра: Алина Сомова с Владимиром Шкляровым открывают выступления "Спящей красавицей", во второй вечер в спектакле выйдут на сцену Ксандер Париш и Виктория Терёшкина, а в третий день - Кимин Ким и Олеся Новикова. В "Щелкунчике" нам хотелось показать молодое поколение. Я очень надеюсь, что, несмотря на дождливую погоду в Баден-Бадене, публика будет довольна", - сказал накануне гастролей и.о. завтруппой балета Юрий Фатеев.