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Культура
2019-12-21T00:50+0300
https://ria.ru/20191221/1562668313.html
В Германии выступит с гастролями балетная труппа Мариинского театра
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РИА Новости

В Германии выступит с гастролями балетная труппа Мариинского театра

00:50 21.12.2019
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПредставители балетной труппы Мариинского театра на гастролях в Мексике, фото с места событий
Представители балетной труппы Мариинского театра на гастролях в Мексике, фото с места событий
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Представители балетной труппы Мариинского театра на гастролях в Мексике, фото с места событий. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Балетная труппа Мариинского театра выступит с традиционными рождественскими гастролями в немецком Баден-Бадене с 21 по 27 декабря, сообщили в пресс-службе театра.
В рамках гастрольной программы на сцене Фестшпильхауса будут представлены балеты Чайковского. Прежде всего, самый новогодний его балет "Щелкунчик" в хореографии Василия Вайнонена и балет-феерия "Спящая красота" Мариуса Петипа. Кроме того, впервые в Баден-Баден Мариинский балет привез полную версию "Драгоценностей" Джорджа Баланчина – до этого здесь была показана только последняя часть балета – "Бриллианты".
"Впервые в этом году на гастроли едет настоящий "золотой" состав Мариинского театра: Алина Сомова с Владимиром Шкляровым открывают выступления "Спящей красавицей", во второй вечер в спектакле выйдут на сцену Ксандер Париш и Виктория Терёшкина, а в третий день - Кимин Ким и Олеся Новикова. В "Щелкунчике" нам хотелось показать молодое поколение. Я очень надеюсь, что, несмотря на дождливую погоду в Баден-Бадене, публика будет довольна", - сказал накануне гастролей и.о. завтруппой балета Юрий Фатеев.
За пульт Симфонического оркестра Мариинского театра встанут два дирижера – Гурген Петросян и Гавриэль Гейне.
Здание Мариинского театра
15 декабря, 02:19Культура
Мариинский театр к новогодним праздникам выпустит премьеру сказки
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КультураНовости культурыБаден-БаденМариинский театр
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