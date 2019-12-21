В ООН надеются, что решить вопрос помощи Сирии удастся в ближайшие дни

ООН, 21 дек – РИА Новости. В ООН надеются, что решить вопрос продления механизма трансграничной гуманитарной помощи Сирии удастся в ближайшие дни, заявил журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Гуманитарная ситуация на северо-западе и северо-востоке Сирии ужасна. Без трансграничной операции, которая позволит получить помощь миллионам людей, она была бы хуже. У ООН нет альтернативных способов добраться до этих людей... Приграничная программа ООН закроется к 10 января, если не будет продлена Советом Безопасности. Мы очень надеемся, что решение будет найдено в ближайшие дни", - сказал Дюжаррик.
В пятницу прошло заседание Совбеза ООН. Россия и Китай наложили вето на проект резолюции "гуманитарной тройки" (Бельгия, Германия, Кувейт) о продлении механизма. Между тем резолюция России не набрала необходимых девяти голосов в Совбезе, чтобы быть принятой. Таким образом, механизм может прекратить действовать 10 января.
Россия изначально отмечала, что проект резолюции "тройки" не отвечал реалиям на земле.
Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через линии фронта и погранпереходы действует с июля 2014 года. Такой механизм был установлен резолюцией СБ ООН 2165 и продлевался ежегодно. Согласно этой резолюции, гуманитарные учреждения ООН и их партнеры вправе пользоваться маршрутами через линии конфронтации и пункты пропуска Баб-эс-Салям, Баб-эль-Хава, Эль-Ярубия и Аль-Рамата. Очередной срок действия механизма истекает 10 января.
Бельгия, Германия и Кувейт с одной стороны и Россия - с другой подготовили свои проекты резолюций о продлении механизма трансграничной гуманитарной помощи. Отличие проектов заключалось в том, что Москва выступала за уменьшение числа пограничных переходов до двух - на границе с Турцией, а также за сокращение срока продления механизма с одного года до 6 месяцев. Проект так называемой "гуманитарной тройки" же предполагал сокращение числа переходов до трех с возможностью восстановления четвертого, если это потребуется. При этом предполагалось продлить механизм на полгода, "а затем еще на полгода, если Совбез не примет иного решения".
Авторы обоих проектов резолюций изначально дали понять, что не поддерживают документы оппонентов. В частности, Небензя называл неприемлемым и нежизнеспособным проект резолюции Бельгии, Германии и Кувейта, так как он не отражает нынешних реалий на земле. В свою очередь постпред Великобритании Карен Пирс, поддерживающая проект "тройки", заявила журналистам, что сокращение числа пунктов пропуска с четырех до двух и срока действия механизма с 12 до 6 месяцев будет означать, что члены СБ готовы мириться с ростом числа смертей в Сирии.