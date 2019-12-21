В ООН надеются, что решить вопрос помощи Сирии удастся в ближайшие дни

ООН, 21 дек – РИА Новости. В ООН надеются, что решить вопрос продления механизма трансграничной гуманитарной помощи Сирии удастся в ближайшие дни, заявил журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик

"Гуманитарная ситуация на северо-западе и северо-востоке Сирии ужасна. Без трансграничной операции, которая позволит получить помощь миллионам людей, она была бы хуже. У ООН нет альтернативных способов добраться до этих людей... Приграничная программа ООН закроется к 10 января, если не будет продлена Советом Безопасности. Мы очень надеемся, что решение будет найдено в ближайшие дни", - сказал Дюжаррик.

В пятницу прошло заседание Совбеза ООН . Россия и Китай наложили вето на проект резолюции "гуманитарной тройки" (Бельгия, Германия, Кувейт) о продлении механизма. Между тем резолюция России не набрала необходимых девяти голосов в Совбезе, чтобы быть принятой. Таким образом, механизм может прекратить действовать 10 января.

Россия изначально отмечала, что проект резолюции "тройки" не отвечал реалиям на земле.

Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через линии фронта и погранпереходы действует с июля 2014 года. Такой механизм был установлен резолюцией СБ ООН 2165 и продлевался ежегодно. Согласно этой резолюции, гуманитарные учреждения ООН и их партнеры вправе пользоваться маршрутами через линии конфронтации и пункты пропуска Баб-эс-Салям, Баб-эль-Хава, Эль-Ярубия и Аль-Рамата. Очередной срок действия механизма истекает 10 января.

Бельгия, Германия и Кувейт с одной стороны и Россия - с другой подготовили свои проекты резолюций о продлении механизма трансграничной гуманитарной помощи. Отличие проектов заключалось в том, что Москва выступала за уменьшение числа пограничных переходов до двух - на границе с Турцией, а также за сокращение срока продления механизма с одного года до 6 месяцев. Проект так называемой "гуманитарной тройки" же предполагал сокращение числа переходов до трех с возможностью восстановления четвертого, если это потребуется. При этом предполагалось продлить механизм на полгода, "а затем еще на полгода, если Совбез не примет иного решения".