В Бразилии выдвинули обвинения в адрес экс-президента Парагвая

МЕХИКО, 21 дек - РИА Новости. Прокуратура Прокуратура Рио-де-Жанейро выдвинула официальные обвинения против 19 граждан, включая экс-президента Парагвая Орасио Картеса , им вменяется создание преступной организации с целью сокрытия и легализации преступных доходов, активной и пассивной коррупции.

"На основании результатов операции "Патрон" Федеральная прокуратура выдвинула обвинения против 19 человек, включая Дарио Мессера, Нахуна Тёрнера и бывшего президента Парагвая Орасио Картеса", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры страны.

Ранее в ноябре федеральный суд Рио-де-Жанейро отменил ордер на задержание бывшего президента Парагвая в рамках антикоррупционного расследования Lava Jato ("Автомойка"), касающегося крупного коррупционного скандала в нефтяной компании Petrobras, удовлетворив ходатайство защиты об отмене предварительного заключения.

По информации СМИ, Картес помогал уводить активы и скрываться от правосудия одному из главных фигурантов дела Дарио Мессеру, который был арестован полицией в июле. Мессер считается центральной фигурой в схеме по вымоганию и отмыванию денег на сумму в 1,6 миллиарда долларов.

Представители властей ряда стран Латинской Америки получали миллионные взятки от Odebrecht, одного из основных подрядчиков бразильского энергогиганта Petrobras. Согласно информации суда США, Odebrecht заплатила иностранным политикам и представителям властей в общей сложности 439 миллионов долларов с 2001 по 2016 год. В число получателей "благодарностей" от строительного гиганта за выгодные контракты вошли чиновники Аргентины, Колумбии, Доминиканской Республики, Эквадора, Гватемалы, Мексики, Панамы, Перу, Венесуэлы.