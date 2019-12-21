"Было скучно". Девушки жестоко убили подругу ради развлечения

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости, Анастасия Гнединская. В Архангельске двух 17-летних подруг обвиняют в убийстве ровесницы "со скуки". План расправы девушки, которым на тот момент было шестнадцать, полностью разработали в интернете. В переписке они обсуждали орудия убийства, способ избавиться от тела. На место преступления прихватили резиновые перчатки, чистящие средства. А после нападения спокойно пошли гулять. В пятницу, 20 декабря, им предъявили обвинение. За убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору, им грозит до двадцати лет.

"Душили ремнем, надевали на голову пакет"

Тело 17-летней Веры (все имена несовершеннолетних изменены) в конце июня обнаружил прохожий на окраине Архангельска у железнодорожных путей. Лицо девушки было изрезано осколками, на шее — следы от удушения. По Архангельску поползли слухи, что в городе объявился маньяк. Но правда оказалась еще страшнее: спустя несколько дней оперативники арестовали двух бывших одноклассниц Веры — 16-летних Киру и Кристину. По версии следствия, с подругой они расправились из хулиганских побуждений.

"Изначально обе подозреваемые утверждали, что с убитой у них был конфликт. Якобы она вела себя слишком заносчиво. Но после того как у подруг изъяли гаджеты, стало ясно, что мотива как такового не было. Дословно цитировать переписку не могу — суда еще не было. Но посыл переговоров в мессенджерах был такой: что-то скучно стало, нужно кого-нибудь убить. То есть у них не было даже конкретной жертвы, просто желание расправиться с человеком. Именно поэтому обеим девушкам предъявили обвинение в убийстве из хулиганских побуждений", — объяснил источник в следствии.

Подозреваемые в убийстве несовершеннолетней девушки в Архангельске Подозреваемые в убийстве несовершеннолетней девушки в Архангельске

Еще несколько дней Кира и Кристина в деталях обсуждали орудия преступления, план и способ замести следы. Примеры черпали из криминальных сериалов. И только потом решили, что их жертвой станет Вера. Одна из девушек пригласила ее "погулять". С собой на прогулку Кира и Кристина взяли пустую стеклянную бутылку, ремень, резиновые перчатки, чистящее средство.

"Действуя по ранее разработанному плану, одна из обвиняемых ударила жертву по голове бутылкой. Когда та потеряла сознание, девушки стали душить ее ремнем, надевали на голову полиэтиленовый пакет, резали лицо стеклом", — рассказала РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК Светлана Тарнаева.

После того как Вера перестала подавать признаки жизни, убийцы покинули пустырь и продолжили прогулку. Задержали их только через несколько дней. "Одна из подозреваемых сразу во всем призналась, другая несколько раз меняла показания. Вину она признала лишь частично", — уточняет источник в следствии.

"Сильно похорошела"

Кира и Кристина — одноклассницы. После девятого одна пошла учиться в колледж, другая осталась в школе. Но общение не прекратили. Их часто видели в одной компании.

"На самом деле, агрессию проявляла только Кристина. Она постоянно повышала самооценку за счет других. У моей подруги с ней был серьезный конфликт: Кристине не понравилось, как та была накрашена. Последовали угрозы, скандал, — вспоминает знакомая обвиняемых. — А вот Кира — из многодетной семьи. Она всегда с братьями и сестрами возилась, изображала заботу. Да и во дворе всех выручала. Думаю, все спланировала Кристина, а Кира пошла у нее на поводу".

В Следственном комитете утверждают: обе девушки из благополучных семей, на учете никогда не состояли, правонарушений не совершали. Впрочем, бывшие одноклассники говорят, что Кристина и раньше отличалась агрессивностью. "Как-то мальчика избила, который ее обозвал. Не сильно, но сам факт, что она смогла поднять руку на парня, о многом говорит".

Что касается погибшей Веры, то о ней все отзываются как о скромной и тихой девушке. Со своими убийцами она училась с начальной школы. После девятого класса ушла в колледж, хотела стать воспитателем.

"Я ее считала закрытой и неуверенной в себе девушкой, — замечает знакомая Веры. — Правда, за последний год она сильно похорошела: сменила стиль в одежде, цвет волос. Возможно, эти изменения не понравились Кире и Кристине. Мало кто из друзей верит, что подруги выбрали ее в качестве жертвы наобум. Должен ведь быть повод?"

Изначально в архангельских группах обсуждалось, что конфликт все же был — из-за молодого человека. Якобы Вера перешла дорогу кому-то из своих убийц. Но источник РИА Новости в следствии это опроверг. "Да, такая версия проверялась, но подтверждения не получила. Повторюсь: никакого конфликта убийству не предшествовало. Выбор случайно пал на эту девушку".

"Врали, что давно с Верой не общались"

Пока полиция и СК искали причастных к смерти Веры, подозреваемые спокойно посещали лекции. И делали вид, что шокированы произошедшим. "Одна моя знакомая написала Кире и Кристине, не видели ли они Веру на этой неделе. Но те соврали, что давно с ней не общались".

В Сети даже появился слух, что убийцы приходили на похороны девушки. Правда, скорее всего, это лишь домыслы. Хоронили Веру не в Архангельске, а в Пинежском районе, где проживают ее родные.