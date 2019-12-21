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"Скайуокер. Восход" получил низкий рейтинг на Rotten Tomatoes
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РИА Новости

"Скайуокер. Восход" получил низкий рейтинг на Rotten Tomatoes

04:13 21.12.2019
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© Фото : WDSSPRКадр из фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход"
Кадр из фильма Звездные войны: Скайуокер. Восход
© Фото : WDSSPR
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. "Звездные войны: Скауйокер: восход" получил самый низкий рейтинг из всех частей саги после "Скрытой угрозы" на сайте Rotten Tomatoes, сообщает Independent.
Сейчас у фильма 58% по отзывам критиков, что чуть больше 53% у "Скрытой угрозы" 1999 года.
Зрительские отзывы будут добавлены, когда фильм выйдет на экраны (19 декабря в Великобритании и 20 декабря в США).
Также у последнего фильма франшизы пока самый низкий рейтинг в трилогии. "Пробуждение силы" и "Последние джедаи" получили 93% и 91% соответственно.
До "Скайуокер. Восход" вторым после "Скрытой угрозы" эпизодом "Звездных войн" с самым низким рейтингом была "Атака клонов".
Кадр из фильма Звездные войны: Скайуокер. Восход
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