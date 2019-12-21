"Скайуокер. Восход" получил низкий рейтинг на Rotten Tomatoes

МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. "Звездные войны: Скауйокер: восход" получил самый низкий рейтинг из всех частей саги после "Скрытой угрозы" на сайте Rotten Tomatoes, . "Звездные войны: Скауйокер: восход" получил самый низкий рейтинг из всех частей саги после "Скрытой угрозы" на сайте Rotten Tomatoes, сообщает Independent.

Сейчас у фильма 58% по отзывам критиков, что чуть больше 53% у "Скрытой угрозы" 1999 года.

Зрительские отзывы будут добавлены, когда фильм выйдет на экраны (19 декабря в Великобритании и 20 декабря в США).

Также у последнего фильма франшизы пока самый низкий рейтинг в трилогии. "Пробуждение силы" и "Последние джедаи" получили 93% и 91% соответственно.