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Культура
2019-12-21T23:35+0300
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Джеймс Кэмерон хочет еще раз показать "Аватар" в кино
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РИА Новости

Джеймс Кэмерон хочет еще раз показать "Аватар" в кино

23:35 21.12.2019
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© Фото : 20th Century Fox 2009Фильм "Аватар"
Фильм Аватар
© Фото : 20th Century Fox 2009
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Джеймс Кэмерон планирует перевыпустить свой фильм "Аватар" перед сиквелами, сообщает USA Today.
Фильм 2009 года, о котором сейчас все немного забыли, несмотря на то, что он почти десять лет считался самым успешной картиной в мире по кассовым сборам, вернется в кинотеатры, чтобы напомнить зрителям сюжет.
Рекорд сборов "Аватара" составил 2,78 миллиарда долларов. Но в 2019 году его побили "Мстители: Финал". Однако Кэмерон уверен, что его фильм вернет свое первое место после планируемого перевыпуска.
"Думаю, это наверняка произойдет. Но давайте дадим "Финалу" насладиться своим первенством и порадуемся, что люди любят ходить в кино", - заявил режиссер.
Выход первого сиквела ожидается 17 декабря 2021 года.
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КультураКино и сериалыНовости культурыДжеймс Кэмерон
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