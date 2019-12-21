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Культура
2019-12-21T09:32+0300
https://ria.ru/20191221/1562662897.html
Стало известно, какую игрушку чаще всего покупают в интернет-магазине
https://cdn24.img.ria.ru/images/156266/26/1562662663_88:0:1155:600_1036x0_80_0_0_87f5b0d4ef66c46c471e9b6e593e946f.jpg
РИА Новости

Стало известно, какую игрушку чаще всего покупают в интернет-магазине

09:32 21.12.2019
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© Фото : Disney 2019Кадр из сериала "Мандалорец"
Кадр из сериала Мандалорец
© Фото : Disney 2019
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. В категории мягких игрушек-персонажей в списке самых продаваемых на первое место на сайте Amazon вышел малыш Йода, сообщает Independent.
Он появился в конце первой серии "Мандалорца" по "Звездным войнам", который показывают на Disney+, и быстро стал фаворитом у фанатов.
Спрос на малыша Йоду всегда был высоким, но перед Новым годом он стал плюшевой игрушкой номер один среди бестселлеров. На втором и третьем месте куклы Cabbage Patch Kids.
Прямо сейчас получить маленького Йоду нельзя, предполагаемая дата ближайшей доставки 25 мая 2020 года, то есть пока можно сделать только предзаказ.
Кадр из фильма Звездные войны: Скайуокер. Восход
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