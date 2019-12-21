Стало известно, какую игрушку чаще всего покупают в интернет-магазине

МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. В категории мягких игрушек-персонажей в списке самых продаваемых на первое место на сайте Amazon вышел малыш Йода, . В категории мягких игрушек-персонажей в списке самых продаваемых на первое место на сайте Amazon вышел малыш Йода, сообщает Independent.

Он появился в конце первой серии "Мандалорца" по "Звездным войнам", который показывают на Disney+, и быстро стал фаворитом у фанатов.

Спрос на малыша Йоду всегда был высоким, но перед Новым годом он стал плюшевой игрушкой номер один среди бестселлеров. На втором и третьем месте куклы Cabbage Patch Kids.