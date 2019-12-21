Игги Поп получит "Грэмми" за вклад в историю звукозаписи

МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Игги Поп получит премию "Грэмми" в 2020 году за выдающийся вклад в историю звукозаписи, сообщает NME.
Помимо него, эту награду получат исполнитель кантри и фолк Джон Прайн, соул-певица Роберта Флэк, композитор и певица Розетта Тарп, ритм-энд-блюз музыкант Айзек Хейз, рок-группа "Чикаго" и хип-хоп группа Public Enemy.
Церемония награждения пройдет в Калифорнии 8 апреля 2020 года.
Новый, 18-й по счету, сольный альбом Free Игги Поп выпустил в сентябре. В него вошли десять песен.
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