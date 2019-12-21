Игги Поп получит "Грэмми" за вклад в историю звукозаписи

Помимо него, эту награду получат исполнитель кантри и фолк Джон Прайн, соул-певица Роберта Флэк, композитор и певица Розетта Тарп, ритм-энд-блюз музыкант Айзек Хейз, рок-группа "Чикаго" и хип-хоп группа Public Enemy.