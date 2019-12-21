Пожилые россияне массово переобучаются и осваивают новые профессии

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В российских регионах активно проходит переобучение людей предпенсионного возраста, тысячи пожилых граждан идут на курсы в службы занятости, где получают новые знания и повышают квалификацию.

Так, жительница Томска Елена Пономарева прошла переподготовку по профессии "менеджер торгового зала". На курсах она расширила навыки управления закупками, а также эксплуатации торгового зала.

“Я обучалась дистанционно, а потом по каждому учебному модулю сдавала экзамены. По окончании курсов мне дали диплом. Самым сложным для меня была логистика. Это новая для меня сфера, которая давалась мне трудно. Но я справилась и успешно сдала экзамен”, — рассказала Пономарева РИА Новости.

Сейчас в Томской области курсы переобучения как очно, так и дистанционно проходят более 600 человек предпенсионного возраста. Срок обучения — до трех месяцев. Всего до конца года планируется обучить более 800 человек.

Как сообщили РИА Новости в департаменте труда и занятости Томской области, в переобучении предпенсионеров также заинтересованы и работодатели, которым выгодно освоение новых специальностей их пожилыми сотрудниками.

Стоимость обучения одного предпенсионера в 2019 году составляла не более 68,5 тысячи рублей. Во время обучения для незанятых граждан выплачивалась стипендия в размере МРОТ, увеличенного на районный коэффициент. Средства на программу переобучения выделены из федерального и областного бюджетов.

С 2019 года в рамках нацпроекта "Демография" в России проводится профессиональное обучение и дополнительное профобразование граждан предпенсионного возраста. Ежегодно обучение должны проходить не менее 75 тысяч предпенсионеров, 50 тысяч из них — при содействии органов службы занятости, 25 тысяч — с использованием инфраструктуры союза WorldSkills Russia.

Так, с марта этого года в Кировском технологическом колледже в рамках WorldSkills Russia предпенсионеров обучают профессии “швея”. Первая группа учеников уже подтвердила полученные навыки на демонстрационном экзамене. Как отметили в колледже, обучение проходит на безвозмездной основе и будет продолжено и в следующем году.