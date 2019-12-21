Пожилые россияне массово переобучаются и осваивают новые профессии

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В российских регионах активно проходит переобучение людей предпенсионного возраста, тысячи пожилых граждан идут на курсы в службы занятости, где получают новые знания и повышают квалификацию.
Так, жительница Томска Елена Пономарева прошла переподготовку по профессии "менеджер торгового зала". На курсах она расширила навыки управления закупками, а также эксплуатации торгового зала.
“Я обучалась дистанционно, а потом по каждому учебному модулю сдавала экзамены. По окончании курсов мне дали диплом. Самым сложным для меня была логистика. Это новая для меня сфера, которая давалась мне трудно. Но я справилась и успешно сдала экзамен”, — рассказала Пономарева РИА Новости.
Сейчас в Томской области курсы переобучения как очно, так и дистанционно проходят более 600 человек предпенсионного возраста. Срок обучения — до трех месяцев. Всего до конца года планируется обучить более 800 человек.
Как сообщили РИА Новости в департаменте труда и занятости Томской области, в переобучении предпенсионеров также заинтересованы и работодатели, которым выгодно освоение новых специальностей их пожилыми сотрудниками.
Стоимость обучения одного предпенсионера в 2019 году составляла не более 68,5 тысячи рублей. Во время обучения для незанятых граждан выплачивалась стипендия в размере МРОТ, увеличенного на районный коэффициент. Средства на программу переобучения выделены из федерального и областного бюджетов.
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С 2019 года в рамках нацпроекта "Демография" в России проводится профессиональное обучение и дополнительное профобразование граждан предпенсионного возраста. Ежегодно обучение должны проходить не менее 75 тысяч предпенсионеров, 50 тысяч из них — при содействии органов службы занятости, 25 тысяч — с использованием инфраструктуры союза WorldSkills Russia.
Так, с марта этого года в Кировском технологическом колледже в рамках WorldSkills Russia предпенсионеров обучают профессии “швея”. Первая группа учеников уже подтвердила полученные навыки на демонстрационном экзамене. Как отметили в колледже, обучение проходит на безвозмездной основе и будет продолжено и в следующем году.
В конце сентября глава Минтруда Максим Топилин сообщал, что план по обучению предпенсионеров через службы занятости на 2019 год перевыполняется, обучение уже прошли или заканчивают 53,1 тысячи человек при изначальной цели 50 тысяч. В Минтруде также отмечали, что обучение предпенсионеров пройдет в надлежащий срок.