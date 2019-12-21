Эксперты рассказали о перспективах телефонных звонков во время полета

МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. В ближайшие пару лет телефонные звонки во время полета станут популярной и доступной опцией, В ближайшие пару лет телефонные звонки во время полета станут популярной и доступной опцией, сообщает The Sun.

Все больше авиакомпаний внедряют технологии, благодаря которым пассажиры могут быть всегда в режиме онлайн. Это возможно из-за наличия wi-fi.

В некоторых крупных арабских авиакомпаниях эта услуга есть уже несколько лет. У других перевозчиков тоже постепенно появляется эта опция. Но не все эксперты считают, что это хорошая идея.