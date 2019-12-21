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Туризм
2019-12-21T17:27+0300
https://ria.ru/20191221/1562656925.html
Эксперты рассказали о перспективах телефонных звонков во время полета
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РИА Новости

Эксперты рассказали о перспективах телефонных звонков во время полета

17:27 21.12.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСалон самолета
Салон самолета
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. В ближайшие пару лет телефонные звонки во время полета станут популярной и доступной опцией, сообщает The Sun.
Все больше авиакомпаний внедряют технологии, благодаря которым пассажиры могут быть всегда в режиме онлайн. Это возможно из-за наличия wi-fi.
В некоторых крупных арабских авиакомпаниях эта услуга есть уже несколько лет. У других перевозчиков тоже постепенно появляется эта опция. Но не все эксперты считают, что это хорошая идея.
Так, некоторые авиакомпании запретили телефонные звонки во время полета. Большинство пассажиров не хотят пользоваться этой услугой. Во-первых, это угрожает безопасности полета. А, во-вторых, нарушает тишину. К тому же, как правило, подключение к wi-fi в полете дорого обходится.
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