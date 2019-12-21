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2019-12-21T09:57+0300
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Автора "Гарри Поттера" начали травить. Примет ли ее Россия
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РИА Новости

Автора "Гарри Поттера" начали травить. Примет ли ее Россия

08:00 21.12.2019 (обновлено: 09:57 21.12.2019)
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© AP Photo / Invision/ Joel C RyanБританская писателница Дж. К. Роулинг
Британская писателница Дж. К. Роулинг
© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan
Виктор Мараховский
Виктор Мараховский
Все материалы
Британскую писательницу Джоан Роулинг, автора книг о Гарри Поттере, правозащитные организации и активисты обвиняют в ненависти и расизме.
Суть дела: Роулинг попалась на глаза новость об исследовательнице, уволенной из благотворительной организации за серию твитов. В твитах исследовательница утверждала, что "трансгендерные люди не могут изменить свой биологический пол".

Маленькое отступление. Вообще-то биологический пол — в прямом смысле слова — изменить действительно нельзя. Можно только лишить гражданина или гражданку половых признаков, провести его через серию операций по внешней имитации противоположного пола и всю оставшуюся жизнь накачивать соответствующими дозами препаратов. Получается мужчина или женщина в гражданском и социальном смысле (это и отечественное законодательство признает), но, конечно, не в биологическом. Как справедливо заметил В. В. Путин, мужчины не рожают.

Но вернемся к Роулинг. Она откомментировала в своем твиттере эту новость так: "Одевайтесь как хотите, пожалуйста. Зовите себя как угодно. Спите с любым согласным на это взрослым. Живите на всю катушку в мире и безопасности. Но выгонять женщин с работы за то, что они говорят, что пол — это реальность?"
Твит сдетонировал.
Оперативно отреагировала крупнейшая в США организация по защите секс-меньшинств Human Rights Campaign, сообщившая, что "Трансженщины — женщины, трансмужчины — мужчины, небинары — небинары. Копию направляем Роулинг". Президент HRC Альфонсо Дэвид был категоричней: "Роулинг пропагандирует вредоносный фундаментализм, угрожающий всему ЛГБТК-сообществу, особенно трансгендерной молодежи. Она должна извиниться".
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Многие были куда менее корректны и обкладывали Роулинг матом. Потому что отказ признать трансженщин настоящими женщинами — это нож в спину не только здоровенным плечистым атлетам, идентифицировавшим себя как дамы и уделывающим настоящих дам на велотреках и рингах. Это вообще нарушение новой догмы о том, что "пол — это социальный конструкт" и можно быть полноценной женщиной, даже обладая всем набором мужских признаков (не спрашивайте, как это. Так считается).
Кстати, прицепом к тысячам проклятий и обвинений в адрес мамы Гарри Поттера приехали также и обвинения в расизме и антисемитизме. Расизм — это домовой эльф Добби, "благодарный раб". А антисемитизм — это уродливые крючконосые гоблины-казначеи, хранящие злато в банке "Гринготтс".
...Кстати, если вы думаете, что оперативно развернутая в адрес Роулинг травля — это самое дикое, что случилось за последние дни на фронте борьбы за меньшинства, — то нет.
Самое дикое произошло в американском городке Де-Мойн, скучной маленькой столице скучного "квадратного" штата Айова. На самом деле начинать надо было с этого, но вы бы, наверно, не стали читать.
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Тридцатилетнего "христианского радикала" Адольфо Мартинеса осудили за кражу и сожжение радужного флага. Мартинес утащил флаг со специальной гомоцеркви, потому что его библейским убеждениям это казалось кощунством.
Угадайте, на сколько его посадили.
Угадывая, помните, что некоего акциониста Павленского у нас приговорили к штрафу в 500 тысяч рублей за поджог дверей государственного учреждения, и это была страшная репрессия.

В общем, вы не угадали. Как пишут СМИ, гомофоб и негодяй Мартинес мог сесть максимум на пять лет. Но прогрессивный суд рассудил, что, во-первых, совершена кража чужого имущества. Во-вторых, был совершен поджог общественно опасным способом. В-третьих, это преступление ненависти. Таким образом, перед нами не просто "хулиганка", а тройной тяжкий криминал.

Ну так вот: Мартинеса посадили на 16 лет.
Так что Джоан Роулинг, можно сказать, пока легко отделалась. Пока.
...На этом месте можно было бы выкатить нечто ироничное на тему "ну ничего, нам нужны хорошие писательницы, пусть мама Гарри приезжает к нам, в Россию, у нас ее не посадят и в обиду не дадут".
Но (помимо того, что Роулинг к нам едва ли попросится) есть еще один нюанс.
Так-то она считается в западном мире радикальной феминисткой и борцом за меньшинства. Она сделала для легитимизации ЛГБТ-дискурса и меньшинств, может быть, больше, чем кто бы то ни было.
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Это ведь она в свое время задним числом объявила доброго профессора Дамблдора голубым, а девочку Гермиону, также задним числом, перекрасила в черный. Она долгое время считалась верной соратницей прогрессивности.
Но теперь что-то пошло не так. Пятидесятичетырехлетняя писательница остановилась перед покорением очередной вершины социальной справедливости и равенства — и ее немедленно начали нагибать те, за кого она столько лет впрягалась.
Поэтому вместо сочувствия можно сделать любопытный вывод.
Собственно говоря, понятие нормы —- помимо очевидного биологического смысла — служит еще и делу устойчивости общества. Люди очень различны, и общепринятые нормы являются для них языком социального взаимодействия. Полем, в котором они могут вообще друг друга как-то с пользой понимать.
Если же понятие нормальности вывести из области здравого смысла и сделать его полем, на котором каждый может себе отвоевать статус нормы, просто громко вопя, — то не просто умирает взаимопонимание. Все куда хуже: всегда найдутся те, кому недостаточно отвоеванного. На службе новых догм обязательно заведутся свои линчеватели. И вот уже за сожжение флажка карают так, как не за всякое изнасилование. И вот уже любимицу миллионов начинают дружно пинать как "фашистку".
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Закрадывается мысль: где лучше жить — в нашем гомофобном, патриархальном и несправедливом обществе, где за гей-пропаганду никого не сажают, или в обществе прогрессивном и толерантном, где за "гомо-" и "трансфобию" можно лишиться репутации и работы, а то и сесть в тюрьму до 2035 года?
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Гарри ПоттерДжоан Роулинг (Джоан Мюррэй)РоссияСШААвторыВ мире
Популярные комментарии
Она сама виновата - очень долго заигрывала с этим мейнстримиом - и доигралась. Получи. Такие, кто и нашим, и вашим - лишь бы нравиться всем, никогда не понимают, что это добром не кончается.
21 декабря, 08:32
Ирина Сафронова
5900103
Ну что опять в Ростов ???
21 декабря, 08:50
Andrej Kozakov
5170007
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