В США семья обнаружила на рождественской елке живую сову

Все ужинали в гостиной, когда дочь вдруг обратила внимание на необычное елочное украшение и попросила папу посмотреть на него поближе. Отец семейства Билли обнаружил, что сова вовсе не игрушечная, а настоящая.

Сначала все решили, что птица прилетела на елку после того, как они ее купили на день благодарения. Но затем пришли к выводу, что сова пряталась внутри изначально. Тогда они решили распахнуть все окна в доме, чтобы позволить птице улететь на свободу. Но за ночь гостья не сдвинулась с места, поэтому пришлось вызвать сотрудника природоохранного центра.