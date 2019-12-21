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Туризм
2019-12-21T11:01+0300
https://ria.ru/20191221/1562651298.html
В США семья обнаружила на рождественской елке живую сову
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РИА Новости

В США семья обнаружила на рождественской елке живую сову

00:54 21.12.2019 (обновлено: 11:01 21.12.2019)
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© Фото : Katie McBride NewmanСова в рождественской елке
Сова в рождественской елке
© Фото : Katie McBride Newman
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. В Ньюнане, штат Джорджия семья обнаружила сову, сидевшую на их рождественской елке, сообщает CNN.
Все ужинали в гостиной, когда дочь вдруг обратила внимание на необычное елочное украшение и попросила папу посмотреть на него поближе. Отец семейства Билли обнаружил, что сова вовсе не игрушечная, а настоящая.
Сначала все решили, что птица прилетела на елку после того, как они ее купили на день благодарения. Но затем пришли к выводу, что сова пряталась внутри изначально. Тогда они решили распахнуть все окна в доме, чтобы позволить птице улететь на свободу. Но за ночь гостья не сдвинулась с места, поэтому пришлось вызвать сотрудника природоохранного центра.
Специалист классифицировал птицу, как восточную сову, и заявил, что она могла просидеть там около недели. Он снял ее с дерева и выпустил на волю.
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