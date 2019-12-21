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Ничто не чуждо: как США экспортируют коррупцию на Украину
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РИА Новости

Ничто не чуждо: как США экспортируют коррупцию на Украину

08:00 21.12.2019 (обновлено: 08:10 21.12.2019)
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© Сергей СтаростенкоОфис компании "Нафтогаз" в Киеве
Офис компании Нафтогаз в Киеве
© Сергей Старостенко
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости, Александр Лесных. "Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны из-за того, что американской компании Ukranian Energy выдали разрешение на разработку крупного нефтяного месторождения. Почему коррупционных скандалов, связанных с США и Украиной, все больше — в материале РИА Новости.

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Речь идет о Варвинском нефтегазовом месторождении Днепровско-Донецкого нефтяного бассейна. Крупном, по украинским меркам, — его запасы оцениваются почти в 70 миллионов тонн. Соглашение, по которому зарубежная компания будет не только проводить разведку, но и забирать часть добытых энергоресурсов, рассчитано на 50 лет. И это при том, что государственной "Укргаздобыче" (дочернее предприятие "Нафтогаза") остро не хватает ресурсной базы.
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Несмотря на проблемы национальных предприятий, перспективное месторождение отдали американцам. А ведь правительство постоянно требует от нефтегазовых компаний нарастить собственную добычу энергоресурсов и снизить зависимость от импорта.
"Нафтогаз" намерен доказать, что решение кабмина принято под давлением Вашингтона, поскольку "Укргаздобыча" предлагала больше за право на разработку Варвинского.
Чиновники ссылаются на то, что у Ukranian Energy надежнее финансирование. Однако вместе с "Укргаздобычей" на тендер выходила крупная канадская компания Vermillion Energy, и выиграли все равно американцы.
Председатель Государственной службы геологии и недр Украины Роман Опимах выдвинул еще один аргумент: кабмин рассчитывает привлечь американские инвестиции в энергосектор страны, минимальные вложения в освоение Варвинского месторождения — сорок миллионов долларов.

Откуда ноги растут

Быстро замять скандал не позволяет то, что Ukranian Energy — совместное предприятие Aspect Energy, основанной американцем Алексом Крэнбергом, и SigmaBlazer, принадлежащей гражданину США украинского происхождения Майклу Блейзеру. Обоих считают спонсорами недавно ушедшего в отставку экс-министра энергетики США Рика Перри.

По данным СМИ, Перри еще в мае передал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому список американских граждан, которых следует назначить советниками главы государства по энергетическим вопросам. Среди них был и Майкл Блейзер. Более того, экс-министр добивался увольнения нынешнего руководства "Нафтогаза" в пользу своих друзей — об этом сообщало агентство Associated Press.

Впрочем, не только администрация Трампа замешана в коррупционных делах, связанных с украинской энергетикой. В начале декабря адвокат действующего президента Руди Джулиани посетил страну в рамках расследования финансовых махинаций сотрудников кабмина Барака Обамы.
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В первую очередь это касается одного из нынешних кандидатов в президенты — Джозефа Байдена. Джулиани заявил о похищении 5,3 миллиарда долларов, перечисленных Киеву Вашингтоном в качестве помощи. Большую часть этих средств передали неправительственным организациям, а американский посол Мари Йованович оказывала давление на правоохранительные органы страны, убеждая не предпринимать никаких мер.
"Мне кажется, что широкомасштабное совместное расследование в отношении Украины и США позволило бы обнаружить и вернуть миллиарды, украденные мошенниками из обеих стран на самых высоких уровнях", — утверждает адвокат Трампа.
Говоря о мошенниках, Джулиани, вероятнее всего, намекает на сына Джозефа Байдена — Хантера, которого отец пристроил в руководство нефтегазовой компании Burisma. Подозревают, что эта компания вывела 16 миллионов долларов через Латвию на счета кипрских офшоров.
Причем тогдашнего прокурора Виктора Шокина, пытавшегося провести расследование, уволили по прямому указанию Джо Байдена, о чем он сам с гордостью вспоминает. "Если вы не уволите прокурора, не получите денег. И этого сукина сына уволили", — хвастался кандидат от Демократической партии.

Кто заплатит

Удастся ли "Нафтогазу" выиграть спор, зависит от того, представители каких структур смогут пролоббировать свои интересы и надавить на судей. "С моей точки зрения, сейчас различные силы пытаются поделить наиболее привлекательные с экономической точки зрения ресурсы Украины между собой. В данном случае торги по разработке нового месторождения выиграла компания, связанная с американскими гражданами, и, безусловно, лоббирование интересов этой компании происходило на самом высоком уровне украинской власти", — рассказала эксперт по международному праву Мария Ярмуш в эфире радио Sputnik.
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В то же время ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович уверен, что, чем бы ни закончилось разбирательство, за все заплатят простые украинцы. По его мнению, этот иск может сорвать подготовку нового контракта на транзит российского газа через Украину, что неминуемо обернется подорожанием топлива для населения.
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Виктор ШокинРик ПерриДональд ТрампНафтогаз УкраиныДжозеф БайденСШАКоррупцияПриродный газЭкономика
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