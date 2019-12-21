Критики Hollywood Reporter выбрали худшие фильмы 2019 года

МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Критики Hollywood Reporter отобрали десять худших лент 2019 года, . Критики Hollywood Reporter отобрали десять худших лент 2019 года, сообщается на сайте издания.

В список вошли два фильма с участием Джона Траволты, экранизация "Кошек" и последняя работа Сталлоне.

Сами эксперты посоветовали всем, кто хочет стать кинокритиком, обязательно для тренировки посмотреть все десять, потому что конкуренция в профессии очень высокая, а плохих картин приходится смотреть очень много.

В тройке лидеров мультфильм "Стражи Арктики", экранизация мюзикла "Кошки", которая начала получать негативные отклики сразу после первого трейлера. На третьем месте — "Темный Феникс", очередная часть франшизы про людей Икс.

На четвертом месте "Домино" - "скучный" триллер Брайана Де Пальмы с Николаем Костером-Вальдау в главной роли, на пятом – "неубедительный" "Фанат" с Джоном Траволтой.