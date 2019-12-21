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Культура
2019-12-21T20:29+0300
https://ria.ru/20191221/1562637490.html
Критики Hollywood Reporter выбрали худшие фильмы 2019 года
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РИА Новости

Критики Hollywood Reporter выбрали худшие фильмы 2019 года

20:29 21.12.2019
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© Quiver Distribution, 2019Кадр из фильма "Фанат"(2019)
Кадр из фильма Фанат(2019)
© Quiver Distribution, 2019
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Критики Hollywood Reporter отобрали десять худших лент 2019 года, сообщается на сайте издания.
В список вошли два фильма с участием Джона Траволты, экранизация "Кошек" и последняя работа Сталлоне.
Сами эксперты посоветовали всем, кто хочет стать кинокритиком, обязательно для тренировки посмотреть все десять, потому что конкуренция в профессии очень высокая, а плохих картин приходится смотреть очень много.
В тройке лидеров мультфильм "Стражи Арктики", экранизация мюзикла "Кошки", которая начала получать негативные отклики сразу после первого трейлера. На третьем месте — "Темный Феникс", очередная часть франшизы про людей Икс.
На четвертом месте "Домино" - "скучный" триллер Брайана Де Пальмы с Николаем Костером-Вальдау в главной роли, на пятом – "неубедительный" "Фанат" с Джоном Траволтой.
Замыкают десятку "Призраки Шэрон Тейт", "Миллион мелких осколков", "Рэмбо: Последняя кровь", "Спокойствие" и "Бок о бок" снова с Джоном Траволтой.
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