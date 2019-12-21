Критики Hollywood Reporter выбрали худшие фильмы 2019 года

МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Критики Hollywood Reporter отобрали десять худших лент 2019 года, сообщается на сайте издания.
В список вошли два фильма с участием Джона Траволты, экранизация "Кошек" и последняя работа Сталлоне.
Сами эксперты посоветовали всем, кто хочет стать кинокритиком, обязательно для тренировки посмотреть все десять, потому что конкуренция в профессии очень высокая, а плохих картин приходится смотреть очень много.
В тройке лидеров мультфильм "Стражи Арктики", экранизация мюзикла "Кошки", которая начала получать негативные отклики сразу после первого трейлера. На третьем месте — "Темный Феникс", очередная часть франшизы про людей Икс.
На четвертом месте "Домино" - "скучный" триллер Брайана Де Пальмы с Николаем Костером-Вальдау в главной роли, на пятом – "неубедительный" "Фанат" с Джоном Траволтой.
Замыкают десятку "Призраки Шэрон Тейт", "Миллион мелких осколков", "Рэмбо: Последняя кровь", "Спокойствие" и "Бок о бок" снова с Джоном Траволтой.
19 декабря, 23:15КультураНазваны самые ожидаемые фильмы 2020 года по версии IMDb