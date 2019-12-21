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Туризм
2019-12-21T11:01+0300
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В Лондоне лиса залезла в квартиру и поселилась в шкафу
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РИА Новости

В Лондоне лиса залезла в квартиру и поселилась в шкафу

03:25 21.12.2019 (обновлено: 11:01 21.12.2019)
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© Фото : RSPCA 2019Лиса в шкафу у жительницы Восточного Лондона, Великобритания
Лиса в шкафу у жительницы Восточного Лондона, Великобритания
© Фото : RSPCA 2019
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Жительница лондонского района Дагенхем Клоди Дабскевич нашла в своем шкафу спящую лисицу, сообщает The Sun.
Она решила не трогать зверя и вызвала работника Королевского общества защиты животных от жестокого обращения. Приехал сотрудник Митчелл Смит, нкоторому не сразу удалось разглядеть лису в вещах.
Клоди утверждает, что дом был закрыт, поэтому она не понимает, каким образом животное оказалось внутри. Митчелл предположил, что лисица искала крышу над головой, чтобы спастись от ливня, шедшего в Лондоне накануне. Зверь так устал, что крепко заснул в чужом шкафу. Защитник животных бережно попытался вынести лису на улицу. Но стоило ему коснуться ее, как она вырвалась и скрылась в кустах.
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