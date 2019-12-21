В Лондоне лиса залезла в квартиру и поселилась в шкафу

Клоди утверждает, что дом был закрыт, поэтому она не понимает, каким образом животное оказалось внутри. Митчелл предположил, что лисица искала крышу над головой, чтобы спастись от ливня, шедшего в Лондоне накануне. Зверь так устал, что крепко заснул в чужом шкафу. Защитник животных бережно попытался вынести лису на улицу. Но стоило ему коснуться ее, как она вырвалась и скрылась в кустах.