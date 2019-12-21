Лана Дель Рей объявила дату выхода нового альбома

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Американская певица Лана Дель Рей опубликовала в инстаграме видео, на котором рассказала, что выпустит новый альбом 4 января.

Она сообщила, что основой альбома, у которого пока нет официального названия, станет ее сборник стихов "Violet bent backward over the grass".

По словам певицы, работа над книгой заняла больше времени, чем она планировала.