Лана Дель Рей объявила дату выхода нового альбома

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Американская певица Лана Дель Рей опубликовала в инстаграме видео, на котором рассказала, что выпустит новый альбом 4 января.
Она сообщила, что основой альбома, у которого пока нет официального названия, станет ее сборник стихов "Violet bent backward over the grass".
По словам певицы, работа над книгой заняла больше времени, чем она планировала.
Лана Дель Рей заявила, что новый альбом будет стоить "около доллара". Часть денег от продажи пойдет в пользу организаций, поддерживающих коренных американцев.
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