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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-20T23:58+0300
https://ria.ru/20191220/1562667963.html
Совбез ООН не смог продлить механизм трансграничной гумпомощи Сирии
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РИА Новости

Совбез ООН не смог продлить механизм трансграничной гумпомощи Сирии

23:58 20.12.2019
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
ООН, 20 дек – РИА Новости. Совет Безопасности ООН не смог в пятницу продлить механизм оказания трансграничной гумпомощи Сирии, Россия обвинила партнеров в политизации гуманитарных вопросов, Запад заявил, что РФ пыталась заработать политические очки.
В пятницу прошло заседание Совбеза ООН. Россия и Китай наложили вето на проект резолюции "гуманитарной тройки" (Бельгия, Германия, Кувейт) о продлении механизма. Между тем резолюция России не набрала необходимых девяти голосов в Совбезе, чтобы быть принятой. Таким образом, механизм может прекратить действовать 10 января.
Россия изначально отмечала, что проект резолюции Бельгии, Германии и Кувейта не отвечал реалиям на земле.
"Мы были готовы продлить механизм в интересах оказания помощи сирийцам в тех районах, где эта помощь действительно жизненно необходима. В то же время наши коллеги, которые неустанно обвиняют Россию в блокировании этих усилий, говорят о высоких стандартах и принципах гуманизма, сами же и похоронили этот инструмент. При этом аргументы, которые они приводят в свое оправдание, не выдерживают никакой критики", - сказал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя после голосования.
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"Мы были готовы к продлению механизма. Не пытайтесь замолчать это. Как вы объясните, что вы проголосовали против российского проекта резолюции, предусматривающего продление предоставления гуманитарной помощи нуждающемуся населению Сирии через трансграничный механизм? К сожалению, для нас очевидно, что некоторые наши партнеры преследуют не гуманитарные, а иные цели, вновь и вновь политизируя гуманитарную сферу", - добавил дипломат.
В свою очередь, постпред США при ООН Келли Крафт заявила, что США голосовала против проекта резолюции РФ, потому что она является насмешкой над американскими ценностями и принципами. По мнению американского постпреда, российская резолюция игнорирует рекомендации генерального секретаря ООН, международных НПО и Управления по координации гуманитарных вопросов.
"Россия хотела заработать политические очки", - заявила Крафт.
Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через линии фронта и погранпереходы действует с июля 2014 года. Такой механизм был установлен резолюцией СБ ООН 2165 и продлевался ежегодно. Согласно этой резолюции, гуманитарные учреждения ООН и их партнеры вправе пользоваться маршрутами через линии конфронтации и пункты пропуска Баб-эс-Салям, Баб-эль-Хава, Эль-Ярубия и Аль-Рамата. Очередной срок действия механизма истекает 10 января.
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Бельгия, Германия и Кувейт с одной стороны и Россия - с другой подготовили свои проекты резолюций о продлении механизма трансграничной гуманитарной помощи. Отличие проектов заключалось в том, что Москва выступала за уменьшение числа пограничных переходов до двух - на границе с Турцией, а также за сокращение срока продления механизма с одного года до 6 месяцев. Проект так называемой "гуманитарной тройки" же предполагал сокращение числа переходов до трех с возможностью восстановления четвертого, если это потребуется. При этом предполагалось продлить механизм на полгода, "а затем еще на полгода, если Совбез не примет иного решения".
Авторы обоих проектов резолюций изначально дали понять, что не поддерживают документы оппонентов. В частности, Небензя называл неприемлемым и нежизнеспособным проект резолюции Бельгии, Германии и Кувейта, так как он не отражает нынешних реалий на земле. В свою очередь постпред Великобритании Карен Пирс, поддерживающая проект "тройки", заявила журналистам, что сокращение числа пунктов пропуска с четырех до двух и срока действия механизма с 12 до 6 месяцев будет означать, что члены СБ готовы мириться с ростом числа смертей в Сирии.
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
25 октября, 19:16
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
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Война в СирииСовет Безопасности ООНСирияООНРоссияВ мире
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