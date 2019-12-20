Совбез ООН не смог продлить механизм трансграничной гумпомощи Сирии

ООН, 20 дек – РИА Новости. Совет Безопасности ООН не смог в пятницу продлить механизм оказания трансграничной гумпомощи Сирии , Россия обвинила партнеров в политизации гуманитарных вопросов, Запад заявил, что РФ пыталась заработать политические очки.

В пятницу прошло заседание Совбеза ООН. Россия и Китай наложили вето на проект резолюции "гуманитарной тройки" (Бельгия, Германия, Кувейт) о продлении механизма. Между тем резолюция России не набрала необходимых девяти голосов в Совбезе, чтобы быть принятой. Таким образом, механизм может прекратить действовать 10 января.

Россия изначально отмечала, что проект резолюции Бельгии, Германии и Кувейта не отвечал реалиям на земле.

"Мы были готовы продлить механизм в интересах оказания помощи сирийцам в тех районах, где эта помощь действительно жизненно необходима. В то же время наши коллеги, которые неустанно обвиняют Россию в блокировании этих усилий, говорят о высоких стандартах и принципах гуманизма, сами же и похоронили этот инструмент. При этом аргументы, которые они приводят в свое оправдание, не выдерживают никакой критики", - сказал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя после голосования.

"Мы были готовы к продлению механизма. Не пытайтесь замолчать это. Как вы объясните, что вы проголосовали против российского проекта резолюции, предусматривающего продление предоставления гуманитарной помощи нуждающемуся населению Сирии через трансграничный механизм? К сожалению, для нас очевидно, что некоторые наши партнеры преследуют не гуманитарные, а иные цели, вновь и вновь политизируя гуманитарную сферу", - добавил дипломат.

В свою очередь, постпред США при ООН Келли Крафт заявила, что США голосовала против проекта резолюции РФ, потому что она является насмешкой над американскими ценностями и принципами. По мнению американского постпреда, российская резолюция игнорирует рекомендации генерального секретаря ООН, международных НПО и Управления по координации гуманитарных вопросов.

"Россия хотела заработать политические очки", - заявила Крафт.

Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через линии фронта и погранпереходы действует с июля 2014 года. Такой механизм был установлен резолюцией СБ ООН 2165 и продлевался ежегодно. Согласно этой резолюции, гуманитарные учреждения ООН и их партнеры вправе пользоваться маршрутами через линии конфронтации и пункты пропуска Баб-эс-Салям, Баб-эль-Хава, Эль-Ярубия и Аль-Рамата. Очередной срок действия механизма истекает 10 января.

Бельгия, Германия и Кувейт с одной стороны и Россия - с другой подготовили свои проекты резолюций о продлении механизма трансграничной гуманитарной помощи. Отличие проектов заключалось в том, что Москва выступала за уменьшение числа пограничных переходов до двух - на границе с Турцией, а также за сокращение срока продления механизма с одного года до 6 месяцев. Проект так называемой "гуманитарной тройки" же предполагал сокращение числа переходов до трех с возможностью восстановления четвертого, если это потребуется. При этом предполагалось продлить механизм на полгода, "а затем еще на полгода, если Совбез не примет иного решения".