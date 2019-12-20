СК сообщил о втором погибшем при стрельбе у здания ФСБ

Молодой человек оставляет цветы у площади Воровского на пересечении улиц Кузнецкий мост и Большая Лубянка

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Второй пострадавший при Второй пострадавший при стрельбе у здания ФСБ сотрудник правоохранительных органов умер в больнице, сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Также в ведомстве рассказали о нападавшем – им оказался 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров.

В четверг мужчина начал стрельбу в центре Москвы , он действовал в одиночку. Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника в ходе спецоперации.

Один сотрудник ФСБ погиб на месте. Пять человек, в том числе один прохожий, получили ранения различной степени тяжести.

Председатель СК Александр Бастрыкин пообещал принять "исчерпывающие меры" для расследования произошедшего, возбуждено уголовное дело.

"Не работал, общался с арабами"

Ранее мать Манюрова рассказала газете " Комсомольская правда ", что недавно мужчина уволился сразу из всех фирм, в которых одновременно работал. С тех пор он трудоустроен не был.

"Общался с какими-то арабами по телефону, я ничего не понимала, о чем, ведь говорил он с ними по-английски", - заявила женщина.

Отец Манюрова, в свою очередь, рассказал, что его сын всегда был спокойным и скрытным.

"Я его не воспитывал с детства. Алименты платил, им занималась жена", - цитирует его РБК