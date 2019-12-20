СК сообщил о втором погибшем при стрельбе у здания ФСБ

Также в ведомстве рассказали о нападавшем – им оказался 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров.
В четверг мужчина начал стрельбу в центре Москвы, он действовал в одиночку. Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника в ходе спецоперации.
Один сотрудник ФСБ погиб на месте. Пять человек, в том числе один прохожий, получили ранения различной степени тяжести.
Председатель СК Александр Бастрыкин пообещал принять "исчерпывающие меры" для расследования произошедшего, возбуждено уголовное дело.
"Не работал, общался с арабами"
Ранее мать Манюрова рассказала газете "Комсомольская правда", что недавно мужчина уволился сразу из всех фирм, в которых одновременно работал. С тех пор он трудоустроен не был.
"Общался с какими-то арабами по телефону, я ничего не понимала, о чем, ведь говорил он с ними по-английски", - заявила женщина.
Отец Манюрова, в свою очередь, рассказал, что его сын всегда был спокойным и скрытным.
"Я его не воспитывал с детства. Алименты платил, им занималась жена", - цитирует его РБК.
По словам мужчины, несколько лет назад Манюров расстался с девушкой и после этого отказывался жениться.