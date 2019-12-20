Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-20T23:51+0300
https://ria.ru/20191220/1562667908.html
СК сообщил о втором погибшем при стрельбе у здания ФСБ
https://cdn22.img.ria.ru/images/156262/51/1562625192_0:117:2992:1800_1036x0_80_0_0_56291a74eead1d474572b71261f78de6.jpg
РИА Новости

СК сообщил о втором погибшем при стрельбе у здания ФСБ

23:49 20.12.2019 (обновлено: 23:51 20.12.2019)
16844
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМолодой человек оставляет цветы у площади Воровского на пересечении улиц Кузнецкий мост и Большая Лубянка
Молодой человек оставляет цветы у площади Воровского на пересечении улиц Кузнецкий мост и Большая Лубянка
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Второй пострадавший при стрельбе у здания ФСБ сотрудник правоохранительных органов умер в больнице, сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Также в ведомстве рассказали о нападавшем – им оказался 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров.
Стрельба у здания ФСБ в центре Москвы
Вчера, 08:08
Стрельба у здания ФСБ в центре Москвы: новое видео
В четверг мужчина начал стрельбу в центре Москвы, он действовал в одиночку. Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника в ходе спецоперации.
Один сотрудник ФСБ погиб на месте. Пять человек, в том числе один прохожий, получили ранения различной степени тяжести.
Председатель СК Александр Бастрыкин пообещал принять "исчерпывающие меры" для расследования произошедшего, возбуждено уголовное дело.

"Не работал, общался с арабами"

Ранее мать Манюрова рассказала газете "Комсомольская правда", что недавно мужчина уволился сразу из всех фирм, в которых одновременно работал. С тех пор он трудоустроен не был.
"Общался с какими-то арабами по телефону, я ничего не понимала, о чем, ведь говорил он с ними по-английски", - заявила женщина.
Отец Манюрова, в свою очередь, рассказал, что его сын всегда был спокойным и скрытным.
"Я его не воспитывал с детства. Алименты платил, им занималась жена", - цитирует его РБК.
По словам мужчины, несколько лет назад Манюров расстался с девушкой и после этого отказывался жениться.
Автомобили полиции и Росгвардии на улице Большая Лубянка, где рядом со зданием ФСБ произошла стрельба
Вчера, 14:12
Фото мужчины, якобы открывшего стрельбу на Лубянке, оказалось фейком
12518011
Обсудить 2
Стрельба у здания ФСБ в МосквеСветлана ПетренкоСледственный комитет РФФСБ РФАлександр БастрыкинМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
"Общался с какими-то арабами по телефону, я ничего не понимала, о чем, ведь говорил он с ними по-английски", - заявила женщина. Как она догадалась , что они арабы ?
21 декабря, 00:43
winter owl
1222001
Рекомендуем
Предупреждение о соблюдении скоростного режима на одном из участков Третьего транспортного кольца в Москве
В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости
У здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
Отец предполагаемого стрелка у здания ФСБ прокомментировал инцидент
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
Презентация автомобиля Tesla Cybertruck
Американские пользователи оценили "русский Tesla Cybertruck"
Газораспределительная станция
Россия и Украина могут подписать новый контракт по газу до Нового года
Сотрудники ДПС на Лубянской площади недалеко от здания ФСБ в Москве, рядом с которым произошла стрельба
Умер второй раненый при стрельбе у здания ФСБ на Лубянке
Сотрудники полиции в Челябинской области
В Челябинске нашли пропавшего школьника
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
Allseas приостановила работу над строительством "Северного потока — 2"
Рагда Ханиева. Выхода нет — Четвертьфинал — Голос — Сезон 8
"Это провал": номер участницы шоу "Голос" разозлил зрителей
Автомобиль скорой помощи
В Кузбассе фельдшер погибла при столкновении скорой с "газелью"
Девочки-подростки
"Было скучно". Девушки жестоко убили подругу ради развлечения
Смартфон
Ученые рассказали об опасности ночного режима на смартфоне
Врачи во время операции
У москвича в горле выросли волосы
Строительство газопровода Северный поток-2
Американские санкции против "Северного потока — 2" вступили в силу
Пенсионное удостоверение
Пенсионный фонд России назвал сроки выплат январских пенсий
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:09В Баку экстренно сел самолет, летевший в Москву
13:06"Газпром" и "Нафтогаз" подпишут соглашение об урегулировании претензий
13:02"Северный поток — 2" должен быть достроен, заявил депутат бундестага
12:59В Совфеде ждут защиты задействованных в "Северном потоке — 2" компаний
12:48Пушков прокомментировал санкции США против "Северного потока — 2"
12:44Эксперт оценил договоренности России и Украины по газу
12:41Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола в России
12:36В СФ назвали санкции США против Nord Stream 2 "силовым бандитизмом"
12:35В Гонконге с июня задержали 80 учителей за противоправную деятельность
12:32В "Нафтогазе" назвали санкции США против Nord Stream 2 лучшим подарком
12:32В Нью-Йорке прошел сеанс "Звездных войн" для самых преданных фанатов
12:20Посадка самолета с загоревшимся двигателем в Японии попала на видео
12:19На Украине назвали причину пожара в одесском колледже
12:05В Новой Москве один человек погиб в ДТП
12:01Правительство Германии отвергло санкции против "Северного потока — 2"
11:56Источник раскрыл новые подробности договора с Украиной по газу
11:49Террористы совершили три атаки на энергообъекты в Сирии
11:34В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев
11:31Медведев поздравил балерину Грачеву с юбилеем
11:25В Германии раскритиковали санкции США против "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния