В Воронежской области на трассе столкнулись восемь автомобилей

ВОРОНЕЖ, 20 дек - РИА Новости. Восемь автомобилей столкнулись на трассе М-4 в Восемь автомобилей столкнулись на трассе М-4 в Воронежской области , никто не пострадал, уточнила РИА Новости в пятницу начальник пресс-службы управления МВД по региону Наталья Куликова.

Ранее сообщалось, что у населенного пункта Верхний Мамон столкнулись 11 автомобилей, в том числе грузовая "Газель".

"Сегодня в 20.25 часов в Верхнемамонском районе на 707-м километре автодороги М-4 "Дон" водитель автомобиля Volvo, житель Краснодарского края, не справился с управлением и допустил наезд на дорожное ограждение", - сообщила Куликова.

По ее словам, двигавшийся за ним Chevrolet Explorer под управлением жителя Ставропольского края во избежание столкновения также врезался в ограждение.

"При дальнейшем манёвре резким торможением происходит столкновение с движущимися в попутном направлении автомобилями: "Газель" (грузовая), Iveco, грузовой Mercedes, Scania, Volvo (грузовая) и Renault Logan, под управлением жителя Ростовской области. В ДТП никто не пострадал", - сообщила Куликова.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.