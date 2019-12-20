В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости

Предупреждение о соблюдении скоростного режима на одном из участков Третьего транспортного кольца в Москве

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 километров в час, сообщил вице-премьер Максим Акимов.

По его словам, новое правило будет вводиться постепенно, сначала порог снизят в пилотных зонах. Он подчеркнул, что "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным", нет настолько большого допустимого превышения скорости.

"Нет никаких сомнений, что и точность показаний приборов в автомобиле, и точность работы камер абсолютно точно позволяют с совсем небольшой погрешностью наказывать водителей за превышение скоростного порога и уходить от ситуации, когда водитель в своей голове всегда прибавляет к скоростному ограничению 20 км/ч, просто интуитивно это делая, считая, что это дозволенный режим. Нет, это не так. Есть правила дорожного движения, их надо соблюдать", - заявил он.

При этом он не уточнил, где именно и когда будут вводиться пилотные зоны.

"Мы посмотрим результаты, подсчеты сегодня были представлены - в год такая мера только по городам позволит спасти более 1,8 тысяч жизней людей. Вот это цена вопроса", - отметил Акимов.

Вице-премьер добавил, что все необходимые решения будут приняты в следующем году, а до 2022-2023 года они могут быть реализованы для всей страны.

Повышение штрафов

Также сейчас обсуждается вопрос повышения штрафов за превышение скорости, рассказал Акимов.

В частности, правкомиссия по безопасности дорожного движения допускает возможность привязки наказания к частоте нарушений.

"Грубо говоря, чтобы скоростная оплата 500-рублевого штрафа - 250 рублей - не была пропуском для системного нарушения. Многие воспринимают ее как плата за скоростной проезд. Чтоб такого не было, по мере роста количества нарушений ответственность будет по экспоненте возрастать", - отметил Акимов.

При этом разговоры об обязательном повышении штрафов за превышение скорости вице-премьер назвал преждевременными.

На данный момент в этом направлении определены три направления работы: разработка пилотных зон по снижению нештрафуемого порога превышения скорости, повышение штрафов и дифференциация наказания в зависимости от частоты нарушений. При этом для работы над пилотными зонами следует прежде навести порядок с установкой знаков, заключил он.

"Нецелесообразно"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев , в свою очередь, усомнился в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости.

"Как известно, МВД также не поддерживает эту инициативу. Вряд ли в ближайшей перспективе решение <…> будет принято", - заявил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

"Единая Россия" также не поддержала это предложение.

"(Партия) провела широкую общественную дискуссию по этой теме. Большинство людей считают эту меру избыточной", - заявил секретарь генсовета фракции Андрей Турчак.