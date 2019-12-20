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2019-12-20T23:09+0300
https://ria.ru/20191220/1562667589.html
В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости
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РИА Новости

В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости

23:08 20.12.2019 (обновлено: 23:09 20.12.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновПредупреждение о соблюдении скоростного режима на одном из участков Третьего транспортного кольца в Москве
Предупреждение о соблюдении скоростного режима на одном из участков Третьего транспортного кольца в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 километров в час, сообщил вице-премьер Максим Акимов.
По его словам, новое правило будет вводиться постепенно, сначала порог снизят в пилотных зонах. Он подчеркнул, что "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным", нет настолько большого допустимого превышения скорости.
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"Нет никаких сомнений, что и точность показаний приборов в автомобиле, и точность работы камер абсолютно точно позволяют с совсем небольшой погрешностью наказывать водителей за превышение скоростного порога и уходить от ситуации, когда водитель в своей голове всегда прибавляет к скоростному ограничению 20 км/ч, просто интуитивно это делая, считая, что это дозволенный режим. Нет, это не так. Есть правила дорожного движения, их надо соблюдать", - заявил он.
При этом он не уточнил, где именно и когда будут вводиться пилотные зоны.
"Мы посмотрим результаты, подсчеты сегодня были представлены - в год такая мера только по городам позволит спасти более 1,8 тысяч жизней людей. Вот это цена вопроса", - отметил Акимов.
Вице-премьер добавил, что все необходимые решения будут приняты в следующем году, а до 2022-2023 года они могут быть реализованы для всей страны.
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Повышение штрафов

Также сейчас обсуждается вопрос повышения штрафов за превышение скорости, рассказал Акимов.
В частности, правкомиссия по безопасности дорожного движения допускает возможность привязки наказания к частоте нарушений.
"Грубо говоря, чтобы скоростная оплата 500-рублевого штрафа - 250 рублей - не была пропуском для системного нарушения. Многие воспринимают ее как плата за скоростной проезд. Чтоб такого не было, по мере роста количества нарушений ответственность будет по экспоненте возрастать", - отметил Акимов.
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При этом разговоры об обязательном повышении штрафов за превышение скорости вице-премьер назвал преждевременными.
На данный момент в этом направлении определены три направления работы: разработка пилотных зон по снижению нештрафуемого порога превышения скорости, повышение штрафов и дифференциация наказания в зависимости от частоты нарушений. При этом для работы над пилотными зонами следует прежде навести порядок с установкой знаков, заключил он.

"Нецелесообразно"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, в свою очередь, усомнился в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости.
"Как известно, МВД также не поддерживает эту инициативу. Вряд ли в ближайшей перспективе решение <…> будет принято", - заявил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
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"Единая Россия" также не поддержала это предложение.
"(Партия) провела широкую общественную дискуссию по этой теме. Большинство людей считают эту меру избыточной", - заявил секретарь генсовета фракции Андрей Турчак.
Политик напомнил позицию Медведева, ранее заявившего, что снижение нештрафуемого порога до 10 километров в час может стать поводом к большому количеству штрафов для водителей, не имевших намерение нарушить правила.
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Олег ОсиповМаксим АкимовДмитрий МедведевАндрей ТурчакРоссияОбщество
Популярные комментарии
Как мило ....... До Нового года ещё десять дней , а наши чиновники уже приготовили нам первый подарочек . Уууух проказники ! Впереди повышение цен на газ, воду , тепло и т.д и т.д. и т.д. .........
21 декабря, 00:21
levshin_a57
1100022
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