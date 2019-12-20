Российские военные провели патрулирование в провинциях Хасеке и Алеппо

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Хасеке и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Камышлы – электростанция Мабрук, Айн-Иса – электростанция Мабрук, Камышлы – Хвебира в провинции Хасеке, Аджами – Карокозак, Аджами – Мембидж в провинции Алеппо", - сказал он.
Кроме того, силами армейской авиации проведено два воздушных патрулирования по маршруту Квайрес – Сабъа-Джафар – Айн-Иса – Бир-Шмандур – Хазима – Хирбет-Халда – Квайрес и по маршруту Камышлы – Телль-Эш-Шур-Гарби – элеватор Алия – Телль-Эш-Шур-Гарби – Камышлы.