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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-20T22:12+0300
https://ria.ru/20191220/1562666753.html
Российские военные провели патрулирование в провинциях Хасеке и Алеппо
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РИА Новости

Российские военные провели патрулирование в провинциях Хасеке и Алеппо

22:12 20.12.2019
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© AP Photo / Baderkhan AhmadРоссийские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
Российские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Хасеке и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Камышлы – электростанция Мабрук, Айн-Иса – электростанция Мабрук, Камышлы – Хвебира в провинции Хасеке, Аджами – Карокозак, Аджами – Мембидж в провинции Алеппо", - сказал он.
Кроме того, силами армейской авиации проведено два воздушных патрулирования по маршруту Квайрес – Сабъа-Джафар – Айн-Иса – Бир-Шмандур – Хазима – Хирбет-Халда – Квайрес и по маршруту Камышлы – Телль-Эш-Шур-Гарби – элеватор Алия – Телль-Эш-Шур-Гарби – Камышлы.
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