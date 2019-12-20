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В Северной Каролине два человека погибли в результате стрельбы
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РИА Новости

В Северной Каролине два человека погибли в результате стрельбы

22:01 20.12.2019 (обновлено: 22:04 20.12.2019)
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© Flickr / Kevin SpencerКарета скорой помощи, США
Карета скорой помощи, США
© Flickr / Kevin Spencer
Карета скорой помощи, США. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Два человека погибли в результате стрельбы в американском городе Уинстон-Салем в штате Северная Каролина, передает телеканал NBC со ссылкой на власти.
Сообщается, что инцидент произошел в муниципальном здании утром в пятницу. По словам члена городского совета Джеймса Тейлора, в данный момент ситуация находится под контролем.
Информации о пострадавших не приводится, однако, по данным агентства Ассошиэйтед Пресс, в результате стрельбы двое получили ранения.
Автомат Калашникова
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