В Северной Каролине два человека погибли в результате стрельбы

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Два человека погибли в результате стрельбы в американском городе Уинстон-Салем в штате Северная Каролина, передает телеканал NBC со ссылкой на власти.
Сообщается, что инцидент произошел в муниципальном здании утром в пятницу. По словам члена городского совета Джеймса Тейлора, в данный момент ситуация находится под контролем.
Информации о пострадавших не приводится, однако, по данным агентства Ассошиэйтед Пресс, в результате стрельбы двое получили ранения.
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