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Акция в Минске против интеграции с Россией завершилась без задержаний
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РИА Новости

Акция в Минске против интеграции с Россией завершилась без задержаний

21:47 20.12.2019
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© REUTERS / Vasily FedosenkoМитинг против тесной интеграции с Россией, в Минске, Беларусь. 20 декабря 2019
Митинг против тесной интеграции с Россией, в Минске, Беларусь. 20 декабря 2019
© REUTERS / Vasily Fedosenko
МИНСК, 20 дек – РИА Новости. Не согласованная с властями акция белорусской оппозиции против углубленной интеграции с Россией прошла в Минске без инцидентов и задержаний, передает корреспондент РИА Новости.
Акция стартовала около 18.00 (совпадает с мск) на Октябрьской площади в центре белорусской столицы, рядом с новогодней елкой. Ее участники, среди которых было несколько оппозиционных лидеров, прошли колонной по проспекту Независимости к Дому правительства, где провели митинг. Там оппозиционные активисты прочитали молитву "Отче наш", высказались по волнующим их вопросам, в основном против действующих властей Белоруссии и дальнейшего сближения республики с Россией.
Участники акции периодически скандировали "Жыве Беларусь!" ("Живет Белоруссия!"), "Ганьба" ("Позор"), "Незалежнасць" ("Независимость"). Некоторые держали традиционные для оппозиции бело-красно-белые флаги и антиинтеграционные плакаты. По данным, размещенным на сайте незарегистрированного властями Белоруссии правозащитного центра "Весна", возле Дома правительства число участников достигло 1,6 тысячи. Правоохранители следили за происходящим, но никого не задерживали.
После митинга протестующие направились обратно на Октябрьскую площадь, их число значительно уменьшилось, часть активистов ненадолго выстроились в "живую цепь" вдоль проспекта Независимости. Некоторое время спустя участники акции начали расходиться. Акция в общей сложности продлилась более трех часов и, по заявлениям представителей оппозиции, была приурочена к встрече президентов Белоруссии и РФ Александра Лукашенко и Владимира Путина, которая состоялась в пятницу днем в Санкт-Петербурге.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров
Вчера, 16:10
Орешкин рассказал об итогах встречи Путина и Лукашенко по интеграции
В Минске 7-8 декабря прошли подобные акции против углубленной интеграции с Россией, они также не были согласованы с городскими властями и обошлись без задержаний. Восьмого декабря акция завершилась тем, что один из активистов передал через сотрудника милиции в российское посольство резолюцию митинга. В документе высказывался категорический протест против углубления интеграции с РФ, отказ от признания документов, которые могут быть подписаны руководствами Белоруссии и России в будущем, а также призыв к международному сообществу признать нелегитимными будущие интеграционные соглашения.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, к 20-летию союзного договора предлагалось принять программу углубления интеграции и отраслевые "дорожные карты". Всего разрабатываются 31 проект отраслевых "дорожных карт". Как заявил в пятницу, по итогам переговоров Лукашенко и Путина в Санкт-Петербурге, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, финальные договорённости между Россией и Белоруссией в части интеграции двух стран блокируют три группы вопросов - в сфере нефти, газа и налогов.
Дмитрий Мезенцев
17 декабря, 16:03Союзное государство
Российский посол призвал не торопиться в вопросах интеграции с Минском
12611642
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Максим ОрешкинАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинМинскБелоруссияРоссияВ мире
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