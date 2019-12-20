Ассанж дал показания по видеосвязи по делу о прослушке в посольстве

МАДРИД, 20 дек - РИА Новости. Основатель Wikileaks Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж в пятницу по видеосвязи дал в качестве свидетеля показания судье Национального суда Испании Хосе де ла Мата по делу о предполагаемом шпионаже, который, по данным следствия, вела в здании посольства Эквадора в Лондоне испанская охранная фирма Undercover Global, сказал журналистам его адвокат Аитор Мартинес после заседания.

"Господин Ассанж смог дать показания по поводу этого предполагаемого шпионажа, который, вероятно, координировался из США . С теми свидетельствами, которые есть в деле, мы считаем, что необходимо прекратить процесс экстрадиции, поскольку не существует никаких гарантий в Соединенных Штатах", - заявил в Национальном суде в Мадриде Мартинес, который занимается координацией защиты основателя Wikileaks в Испании.

В деле, по словам адвоката, есть множество доказательств о спрятанных в посольстве микрофонах, записях с камер, оснащенных микрофонами, о которых никто не сообщил ни Ассанжу, ни его защите. По словам Мартинеса, он лично, в то время, когда Ассанж находился в посольстве, неоднократно спрашивал у сотрудников компании, есть ли микрофоны в камерах, и они каждый раз это опровергали.

Ассанж, по словам Мартинеса, заявил в ходе слушания, что не знал, что камеры в посольстве записывали аудио, что были установлены тайные микрофоны, в частности, в огнетушителях. "Он подтвердил, что стал объектом незаконного вмешательства, которое координировалось Соединенными Штатами", - сказал Мартинес о показаниях Ассанжа.

"Была нарушена тайна общения адвоката и клиента, был незаконный доступ к переговорам", - добавил Мартинес.

Он сказал, что Ассанж во время опроса был очень уставшим, у него большие проблемы со здоровьем. Заседание суда с участием основателя Wikileaks, назначенное на утро, было перенесено на несколько часов из-за того, что британская тюрьма Белмарш, в которой он содержится, не разрешила утром Ассанжу выехать в Вестминстерский магистратский суд, чтобы дать показания по видеосвязи испанскому судье. В результате Ассанж давал показания во второй половине дня, а весь процесс, по словам адвоката, занял шесть часов.

По словам Мартинеса, Ассанж ответил только на вопросы прокуратуры и защиты, поскольку из-за состояния здоровья Ассанжа адвокаты попросили, чтобы опрос "был очень лаконичным и конкретным".

Адвокат добавил, что расследование по делу о прослушках будет продолжено, а 25 февраля в Великобритании пройдет слушание об экстрадиции, которое может продолжаться от трех до пяти недель.

Ассанж в этом деле выступает в качестве свидетеля, поскольку по испанскому законодательству "жертва всегда дает показания в качестве свидетеля", пояснил Мартинес.

По версии судебного следствия, сотрудники Undercover Global, которая занималась охраной эквадорского посольства с 2015 по 2018 годы, собирали информацию об Ассанже, его адвокатах, помощниках и посетителях и передавали эти сведения американской и эквадорской разведкам. Хозяину фирмы Давиду Моралесу предъявлены обвинения в преступлениях против неприкосновенности частной жизни, нарушении тайны адвоката и клиента, отмывании денег, даче взяток. Он находится на свободе при ограничительных мерах до рассмотрения дела по существу. В качестве ответчика выступает и сама фирма Undercover Global.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.