Россия наложила вето в Совбезе ООН на резолюцию по Сирии

Совет Безопасности ООН голосует за принятие новой резолюции о санкциях в отношении КНДР

© AP Photo / Jason DeCrow Совет Безопасности ООН голосует за принятие новой резолюции о санкциях в отношении КНДР

ООН, 20 дек — РИА Новости. Россия в . Россия в Совете Безопасности ООН наложила вето на проект резолюции Бельгии, Германии и Кувейта о предоставлении трансграничной гуманитарной помощи Сирии . При этом Совбез ООН также не поддержал российскую резолюцию по этому вопросу.

Резолюция Германии, Бельгии и Кувейта

С 2014 года действует режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств через линии фронта и погранпереходы. Такой механизм был установлен резолюцией Совбеза ООН в 2014 году и ежегодно продлевался. Согласно документу гуманитарные учреждения ООН и их партнеры вправе пользоваться маршрутами через линии конфронтации и пункты пропуска Баб-эс-Салям, Баб-эль-Хава, Эль-Ярубия и Аль-Рамата. Очередной срок действия механизма истекает 10 января.

Заинтересованность в продлении на год режима трансграничной доставки гуманитарной помощи выражали Германия, Бельгия и Кувейт. Эти страны заверяли, что подготовили "компромиссное предложение" — продление срока действия механизма трансграничной помощи, "исключая пограничный переход Аль-Рамата, на дополнительный двенадцатимесячный период, то есть до 10 января 2021 года".

Как отметил постпред при ООН Василий Небензя, Россия проголосовала против резолюции, поскольку она устарела и не учитывает тех изменений, которые произошли в Сирии с 2014-го.

"Тогда механизм создавался в чрезвычайных обстоятельствах, когда объективно не было иных вариантов доставки гумпомощи в районы, неподконтрольные сирийскому правительству", — отметил дипломат.

Он напомнил, что сейчас официальный Дамаск вернул контроль над большей частью территории, в связи с чем в трансграничной доставке помощи в эти районы больше нет необходимости.

Российская резолюция

В свою очередь, российские дипломаты подготовили собственный вариант резолюции по трансграничной доставке гуманитарной помощи. Как отметил Небензя, проект учитывал новые реалии в Сирии.

В частности, Россия предлагала оставить два трансграничных перехода из четырех. Документ также предполагал закрытие переходов на границах Сирии с Иорданией и Ираком.

Таким образом, предлагалось оставить переходы Баб-эс-Салям, Баб-эль-Хава на границе с Турцией.

Кроме того, в российском документе речь шла о продлении режима на шесть месяцев вместо двенадцати, как было в предыдущие разы.