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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-20T21:59+0300
https://ria.ru/20191220/1562665370.html
Россия наложила вето в Совбезе ООН на резолюцию по Сирии
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РИА Новости

Россия наложила вето в Совбезе ООН на резолюцию по Сирии

21:10 20.12.2019 (обновлено: 21:59 20.12.2019)
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© AP Photo / Jason DeCrowСовет Безопасности ООН голосует за принятие новой резолюции о санкциях в отношении КНДР
Совет Безопасности ООН голосует за принятие новой резолюции о санкциях в отношении КНДР
© AP Photo / Jason DeCrow
ООН, 20 дек — РИА Новости. Россия в Совете Безопасности ООН наложила вето на проект резолюции Бельгии, Германии и Кувейта о предоставлении трансграничной гуманитарной помощи Сирии. При этом Совбез ООН также не поддержал российскую резолюцию по этому вопросу.

Резолюция Германии, Бельгии и Кувейта

С 2014 года действует режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств через линии фронта и погранпереходы. Такой механизм был установлен резолюцией Совбеза ООН в 2014 году и ежегодно продлевался. Согласно документу гуманитарные учреждения ООН и их партнеры вправе пользоваться маршрутами через линии конфронтации и пункты пропуска Баб-эс-Салям, Баб-эль-Хава, Эль-Ярубия и Аль-Рамата. Очередной срок действия механизма истекает 10 января.
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Заинтересованность в продлении на год режима трансграничной доставки гуманитарной помощи выражали Германия, Бельгия и Кувейт. Эти страны заверяли, что подготовили "компромиссное предложение" — продление срока действия механизма трансграничной помощи, "исключая пограничный переход Аль-Рамата, на дополнительный двенадцатимесячный период, то есть до 10 января 2021 года".
Как отметил постпред при ООН Василий Небензя, Россия проголосовала против резолюции, поскольку она устарела и не учитывает тех изменений, которые произошли в Сирии с 2014-го.
"Тогда механизм создавался в чрезвычайных обстоятельствах, когда объективно не было иных вариантов доставки гумпомощи в районы, неподконтрольные сирийскому правительству", — отметил дипломат.
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Российская резолюция

В свою очередь, российские дипломаты подготовили собственный вариант резолюции по трансграничной доставке гуманитарной помощи. Как отметил Небензя, проект учитывал новые реалии в Сирии.
В частности, Россия предлагала оставить два трансграничных перехода из четырех. Документ также предполагал закрытие переходов на границах Сирии с Иорданией и Ираком.
Таким образом, предлагалось оставить переходы Баб-эс-Салям, Баб-эль-Хава на границе с Турцией.
Кроме того, в российском документе речь шла о продлении режима на шесть месяцев вместо двенадцати, как было в предыдущие разы.
Однако члены Совета Безопасности ООН эту резолюцию также не поддержали.
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
25 октября, 19:16
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
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Обсудить 15
Война в СирииСовет Безопасности ООНКувейтГерманияБельгияСирияООНРоссияВ мире
Популярные комментарии
Россия видимо переживает, что под видом гуманитарной помощи будут привозить оружие и боеприпасы для боевиков.
20 декабря, 21:16
АСАндрей Ст
1143101568
Если США захочет поставить оружие, оно его поставит и без всяких коридоров. Просто есть команда - блокировать все резолюции по Сирии, хорошие ли, плохие не важно
20 декабря, 21:44
Ника Гавриш
892204032
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