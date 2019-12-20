Эксперт прокомментировал повышение минимальной цены на этиловый спирт

"Никаких на рынке изменений (в цене) не будет. Ни на одну бутылку меньше продаваться не будет, ничего не изменится. Единственный плюс - розница будет больше зарабатывать. И чуть вырастет отпускная цена - то есть у заводов появится еще немного денег, которые розница отберет у них в виде бонусов и всего остального", - считает Дробиз.