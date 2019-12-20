Эксперт прокомментировал повышение минимальной цены на этиловый спирт

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Цены на водку в магазинах России не вырастут после повышения минимальной цены на этиловый спирт, водку и коньяк в РФ, сказал РИА Новости генеральный директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.
"Никаких на рынке изменений (в цене) не будет. Ни на одну бутылку меньше продаваться не будет, ничего не изменится. Единственный плюс - розница будет больше зарабатывать. И чуть вырастет отпускная цена - то есть у заводов появится еще немного денег, которые розница отберет у них в виде бонусов и всего остального", - считает Дробиз.
В пятницу был опубликован приказ Минфина РФ, согласно которому с 1 января в России повысятся минимальные розничные цены на крепкий алкоголь. Так, МРЦ на водку увеличится на 7% - до 230 рублей за бутылку объемом 0,5 литра готовой продукции с текущих 215 рублей. МРЦ на коньяк вырастет на 11,6%, до 433 рублей за бутылку 0,5 литра (с 388 рублей), на бренди - на 2,6%, до 315 рублей (с 307 рублей).
Кроме того, впервые с 2015 года вырастет минимальная цена на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья - на 16%, до 57 рублей за литр безводного спирта. В России также установлена минимальная розничная цена на игристое вино (шампанское), она составляет 164 рубля за 0,75 литра готовой продукции. МРЦ являются инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке.
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