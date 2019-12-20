Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-20T21:01+0300
https://ria.ru/20191220/1562665139.html
Экс-депутата Рады заподозрили в махинациях с оплатой жилья
https://cdn24.img.ria.ru/images/155668/79/1556687987_0:0:600:338_1036x0_80_0_0_d96113f4f3fedf4866d0104f8278a4c4.jpg
РИА Новости

Экс-депутата Рады заподозрили в махинациях с оплатой жилья

20:59 20.12.2019 (обновлено: 21:01 20.12.2019)
205
© Фото : НАБУСотрудники НАБУ
Сотрудники НАБУ
© Фото : НАБУ
Сотрудники НАБУ. Архивное фото
КИЕВ, 20 дек - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подозревают экс-депутата Верховной рады в незаконном получении компенсации на оплату жилья, а также внесении недостоверных данных в декларацию, сообщила в пятницу пресс-служба САП.
Имя депутата не сообщается, однако по данным источников издания "Украинская правда" в прокуратуре, речь идет о бывшем депутате "Народного фронта" Максиме Полякове. Отмечается, что это уже третий экс-депутат, подозреваемый в получении неправомерной компенсации.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на первом заседании нового кабинета министров Украины в Киеве
9 ноября, 13:02
Украинский премьер считает, что влияние олигархов на власть уменьшается
"Следствием установлено, что бывший народный депутат с конца 2016 года проживал в собственной квартире в Киеве. Несмотря на это, он продолжал получать компенсацию за якобы выплачиваемую стоимость аренды номера в гостинице "Киев". За февраль 2018 - август 2019 экс-депутат незаконно получил 367 тысяч гривен (около 16 тысяч долларов - ред.) выплат", - сообщили в САП.
По данным пресс-службы, бывший депутат в декларации за 2016 год "сознательно не указал фактическое приобретение в собственность вышеуказанной квартиры, стоимость которой составляет около 467 тысяч долларов (недвижимость зарегистрирована на близкого человека) и дорогостоящих предметов обихода". А в декларации за 2017 год бывший депутат не указал более 224 тысяч долларов доходов и расходов в размере 222 тысячи долларов в связи с приобретением квартиры.
Бывшего депутата подозревают в совершении преступлений по статьям "декларирование недостоверной информации" и "злоупотребление властью или служебным положением". Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и штраф.
Заграничный паспорт гражданина Украины
23 ноября, 03:23
Киевский бизнесмен рассказал о последствиях бегства украинцев за рубеж
540000
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Здание Генеральной прокуратуры Украины
В деле об убийстве Шеремета обновили группу прокуроров
Мужчина в национальном украинском костюме играет на домре на улице Киева
Экс-депутат Рады оценила шансы на восстановление украинской экономики
Последствия столкновения двух круизных лайнеров Carnival Legend и Carnival Glory в Мексике
В порту мексиканского острова столкнулись два круизных лайнера
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в штаб-квартире партии после парламентских выборов в Киеве. 21 июля 2019
"Пир во время чумы": в Сети осудили корпоратив партии Зеленского
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
Москва и Киев договорились по транзиту газа
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Совбез ООН не принял российскую резолюцию по Сирии
Здание нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве
"Нафтогаз" согласен подписать контракт без привязки к долгу "Газпрома"
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины
Партия Порошенко заявила об обысках в своем офисе
Наручники
Украинский суд оставил бывшего замминистра Грымчака под арестом
Совет Безопасности ООН голосует за принятие новой резолюции о санкциях в отношении КНДР
Россия наложила вето в Совбезе ООН на резолюцию по Сирии
Александр Винник
Адвокат Винника назвала решение о его экстрадиции смертным приговором
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж у здания суда в Лондоне, Великобритания. 1 мая 2019
Ассанж дал показания по видеосвязи по делу о прослушке в посольстве
Жители Боливии ао аремя выборов президента
В Боливии задержали всех судей Верховного избирательного суда
Автомобиль Инженерно-саперного отдела ГУ МВД по Москве
В бесхозных рюкзаках у входа в Музей Москвы нашли пиво
Кадр из телепрограммы Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом
Разъяренный Санта Клаус разгромил студию на съемках популярного ТВ-шоу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:06"Газпром" и "Нафтогаз" подпишут соглашение об урегулировании претензий
13:02"Северный поток — 2" должен быть достроен, заявил депутат бундестага
12:59В Совфеде ждут защиты задействованных в "Северном потоке — 2" компаний
12:48Пушков прокомментировал санкции США против "Северного потока — 2"
12:44Эксперт оценил договоренности России и Украины по газу
12:41Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола в России
12:36В СФ назвали санкции США против Nord Stream 2 "силовым бандитизмом"
12:35В Гонконге с июня задержали 80 учителей за противоправную деятельность
12:32В "Нафтогазе" назвали санкции США против Nord Stream 2 лучшим подарком
12:32В Нью-Йорке прошел сеанс "Звездных войн" для самых преданных фанатов
12:20Посадка самолета с загоревшимся двигателем в Японии попала на видео
12:19На Украине назвали причину пожара в одесском колледже
12:05В Новой Москве один человек погиб в ДТП
12:01Правительство Германии отвергло санкции против "Северного потока — 2"
11:56Источник раскрыл новые подробности договора по с Украиной по газу
11:49Террористы совершили три атаки на энергообъекты в Сирии
11:34В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев
11:31Медведев поздравил балерину Грачеву с юбилеем
11:25В Германии раскритиковали санкции США против "Северного потока — 2"
11:22Правительство утвердило изменения в закон о воинской службе
Лента новостейМолния