Экс-депутата Рады заподозрили в махинациях с оплатой жилья

КИЕВ, 20 дек - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины ( Национальное антикоррупционное бюро Украины ( НАБУ ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подозревают экс-депутата Верховной рады в незаконном получении компенсации на оплату жилья, а также внесении недостоверных данных в декларацию, сообщила в пятницу пресс-служба САП.

Имя депутата не сообщается, однако по данным источников издания "Украинская правда" в прокуратуре, речь идет о бывшем депутате "Народного фронта" Максиме Полякове. Отмечается, что это уже третий экс-депутат, подозреваемый в получении неправомерной компенсации.

"Следствием установлено, что бывший народный депутат с конца 2016 года проживал в собственной квартире в Киеве. Несмотря на это, он продолжал получать компенсацию за якобы выплачиваемую стоимость аренды номера в гостинице "Киев". За февраль 2018 - август 2019 экс-депутат незаконно получил 367 тысяч гривен (около 16 тысяч долларов - ред.) выплат", - сообщили в САП.

По данным пресс-службы, бывший депутат в декларации за 2016 год "сознательно не указал фактическое приобретение в собственность вышеуказанной квартиры, стоимость которой составляет около 467 тысяч долларов (недвижимость зарегистрирована на близкого человека) и дорогостоящих предметов обихода". А в декларации за 2017 год бывший депутат не указал более 224 тысяч долларов доходов и расходов в размере 222 тысячи долларов в связи с приобретением квартиры.