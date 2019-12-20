В России вырастут минимальные розничные цены на водку и коньяк

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Минимальные розничные цены на водку, коньяк, бренди и ликероводочные изделия повысят в России с 1 января 2020 года. Соответствующий приказ Минимальные розничные цены на водку, коньяк, бренди и ликероводочные изделия повысят в России с 1 января 2020 года. Соответствующий приказ Минфина опубликован на официальном портале правовой информации.

Минимальная розничная цена на водку увеличится на семь процентов, до 230 рублей за бутылку объемом 0,5 литра готовой продукции с текущих 215 рублей. Также повысится оптовая и закупочная цена у производителя — до 199 и 193 рублей соответственно.

Минимальная цена за коньяк вырастет более чем на одиннадцать процентов, до 433 рублей за бутылку 0,5 литра с текущих 388 рублей.

Для бренди со следующего года минимальная розничная цена составить 315 рублей.

Кроме того, министерство также повысило впервые с 2015 года минимальную цену на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья. Теперь она составит 57 рублей за литр безводного спирта.