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2019-12-20T20:55+0300
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В России вырастут минимальные розничные цены на водку и коньяк
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РИА Новости

В России вырастут минимальные розничные цены на водку и коньяк

20:40 20.12.2019 (обновлено: 20:55 20.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГрафин и рюмки
Графин и рюмки
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Минимальные розничные цены на водку, коньяк, бренди и ликероводочные изделия повысят в России с 1 января 2020 года. Соответствующий приказ Минфина опубликован на официальном портале правовой информации.
Минимальная розничная цена на водку увеличится на семь процентов, до 230 рублей за бутылку объемом 0,5 литра готовой продукции с текущих 215 рублей. Также повысится оптовая и закупочная цена у производителя — до 199 и 193 рублей соответственно.
Минимальная цена за коньяк вырастет более чем на одиннадцать процентов, до 433 рублей за бутылку 0,5 литра с текущих 388 рублей.
Для бренди со следующего года минимальная розничная цена составить 315 рублей.
Покупательница в отделе алкогольной продукции в магазине.
14 декабря, 04:41
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Кроме того, министерство также повысило впервые с 2015 года минимальную цену на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья. Теперь она составит 57 рублей за литр безводного спирта.
Минимальная розничная цена является инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке.
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Министерство финансов РФРоссияЭкономика
Популярные комментарии
С Новым Годом дорогие россияне))))))))
20 декабря, 20:58
Vladik Timoschenko
124395847
по просьбам трудящихся повысим цены на 7%... соврём что для борьбы с дешёвым контрафактом... Что за бред? Если качественный продукт продавать дешевле некачественного - тогда это борьба... а так - фикция....
20 декабря, 20:57
Ксюша Дорофеева
141713110
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