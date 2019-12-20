В Венесуэле девять человек погибли при крушении частного самолета

"К сожалению, погибли девять граждан Венесуэлы. Выражаю соболезнования родным и близким", - заявил генпрокурор в интервью журналистам, видео опубликовано изданием Infobae.

По информации местных СМИ, среди пассажиров самолета с бортовым номером YV1104, который, предположительно, вылетел из штата Боливар на юге страны, были предприниматели, которые направлялись на встречу по вопросу инвестиций в добывающую отрасль.