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В Венесуэле девять человек погибли при крушении частного самолета
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РИА Новости

В Венесуэле девять человек погибли при крушении частного самолета

20:26 20.12.2019 (обновлено: 20:45 20.12.2019)
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CC BY 2.0 / Maxime ✈ from Le François , Martinique / Face To FaceСамолет Beechcraft King Air
Самолет Beechcraft King Air
CC BY 2.0 / Maxime ✈ from Le François , Martinique / Face To Face
Самолет Beechcraft King Air. Архивное фото
МЕХИКО, 20 дек - РИА Новости. Девять человек погибли при крушении частного самолета Beechcraft 100 King Air при посадке в 8 километрах от аэропорта Каракас Оскар Мачадо Сулоага в Венесуэле, сообщил генеральный прокурор страны Тарек Уильям Сааб.
"К сожалению, погибли девять граждан Венесуэлы. Выражаю соболезнования родным и близким", - заявил генпрокурор в интервью журналистам, видео опубликовано изданием Infobae.
По словам прокурора, говорить о версиях случившегося преждевременно, специалисты смогут дать детали произошедшего в течение нескольких часов.
По информации местных СМИ, среди пассажиров самолета с бортовым номером YV1104, который, предположительно, вылетел из штата Боливар на юге страны, были предприниматели, которые направлялись на встречу по вопросу инвестиций в добывающую отрасль.
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