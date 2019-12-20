В Венесуэле девять человек погибли при крушении частного самолета

МЕХИКО, 20 дек - РИА Новости. Девять человек погибли при крушении частного самолета Beechcraft 100 King Air при посадке в 8 километрах от аэропорта Каракас Оскар Мачадо Сулоага в Венесуэле, сообщил генеральный прокурор страны Тарек Уильям Сааб.
"К сожалению, погибли девять граждан Венесуэлы. Выражаю соболезнования родным и близким", - заявил генпрокурор в интервью журналистам, видео опубликовано изданием Infobae.
По словам прокурора, говорить о версиях случившегося преждевременно, специалисты смогут дать детали произошедшего в течение нескольких часов.
По информации местных СМИ, среди пассажиров самолета с бортовым номером YV1104, который, предположительно, вылетел из штата Боливар на юге страны, были предприниматели, которые направлялись на встречу по вопросу инвестиций в добывающую отрасль.