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Медиавойны
2019-12-20T20:55+0300
https://ria.ru/20191220/1562664149.html
Экс-премьер Эстонии выступил против давления на Sputnik в стране
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РИА Новости

Экс-премьер Эстонии выступил против давления на Sputnik в стране

20:25 20.12.2019 (обновлено: 20:55 20.12.2019)
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© Sputnik / Вадим АнцуповЭдгар Сависаар
Эдгар Сависаар
© Sputnik / Вадим Анцупов
МОСКВА/ТАЛЛИН, 20 дек — РИА Новости. Бывший премьер-министр Эстонии, экс-мэр Таллина Эдгар Сависаар выступил против давления на сотрудников Sputnik Эстония, которые подвергаются давлению со стороны местных властей.
Ранее МИА "Россия сегодня" сообщило, что сотрудники Sputnik Эстония получили от руководств департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в том случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией — Международным информационным агентством "Россия сегодня". В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине.

"Я не считаю это правильным, что в Эстонии хотят закрыть канал Sputnik. СМИ должны быть свободными, даже если они нам не нравятся. Центристская партия всегда стояла за свободу прессы. Это касается и России, так же как и других стран. Мы не можем молчать о таких вещах", — написал в Facebook Сависаар, который до 2016 года был председателем правящей Центристской партии Эстонии.

В пресс-службе МИА "Россия сегодня" ранее заявили, что агентство считает действия эстонских властей вопиющим произволом и планирует обратиться в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЮНЕСКО и ЕСПЧ с требованием дать оценку этому беспрецедентному за последние годы случаю нарушения свободы слова и принять меры по обеспечению права журналистов на осуществление профессиональной деятельности.
Студия информационного агентства Sputnik
Вчера, 15:14Медиавойны
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Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявил, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд, призвав не допустить ареста журналистов.
Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев в пятницу отправил обращения представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру и комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович с просьбой взять под личный контроль ситуацию с давлением властей Эстонии на сотрудников агентства Sputnik.
В конце октября эстонские филиалы международных банковских групп заморозили переводы заработных средств, налоговые платежи и платежи за аренду офиса Sputnik Эстония. Другие банковские структуры Эстонии, в которые обратилось агентство, также отказались проводить данные операции. Арендодатель офиса Sputnik в Таллине известил руководителя редакции об одностороннем расторжении соглашения. До этого в течение четырех лет денежные переводы не вызывали вопросов у местных банков.
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
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МедиавойныSputnik ЭстонияSputnikДунья МиятовичВалерий ФадеевЕвросоюзЭдгар СависаарЭстонияРоссияВ мире
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