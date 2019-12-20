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2019-12-20T20:16+0300
https://ria.ru/20191220/1562663944.html
Источник сообщил о готовности "Газпрома" выплатить Киеву $3 миллиарда
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РИА Новости

Источник сообщил о готовности "Газпрома" выплатить Киеву $3 миллиарда

20:16 20.12.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Газпром" на Петербургском международном экономическом форуме. 26 мая 2018
Логотип компании Газпром на Петербургском международном экономическом форуме. 26 мая 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. "Газпром" может выплатить Киеву почти три миллиарда долларов по решения арбитража в Стокгольме, сообщил источник РИА Новости в российской делегации на переговорах по транзиту.
По словам собеседника агентства, выплата может стать частью пакетного соглашения с "Нафтогазом".

Без предварительных условий

В свою очередь, глава украинской компании Андрей Коболев заявил о готовности Киева заключить новый контракт с "Газпромом" без предварительного урегулирования вопрос о компенсации по Стокгольмскому арбитражу.
По его словам, ни один из предложенных Киевом вариантов не предусматривает обязательную выплату долга для заключения контракта. Как отметил Коболев, "Нафтогаз" готов подписать соглашение с российской госкорпорацией, "не решив старые проблемы". Глава украинской компании также уточнил, что Киев предложил сразу несколько вариантов контракта.
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При этом он назвал маловероятным подписания транзитного соглашения из-за сроков, поэтому сейчас на переговорах обсуждают гибридный вариант, предложенный украинской стороной.

"Принципиальные соглашения"

Действующий контракт на транзит российского газа через территорию Украины в европейские страны истекает в конце этого года. Для заключения нового соглашения Москва и Киев проводят двусторонние встречи, а также переговоры в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии.
Накануне переговоры в таком формате состоялись в Германии. По итогам встречи вице-президент Еврокомисии Марош Шефчович заявил, что достигнуто "принципиальное соглашение". Стороны также ожидают, что новое соглашение будет подписано в ближайшее время. Сейчас делегации России и Украины также проводят переговоры в Минске.
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Решение арбитража

Арбитраж в Стокгольме в 2017 и начале 2018-го закончил разбирательства по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" по поставкам и транзиту газа.
По иску о контрактах суд принял решение в пользу российской госкорпорации, однако по иску о контрактах на транзит присудил украинской компании почти 4,7 миллиарда долларов.
Арбитры произвели зачет встречных требований, и "Газпром" должен был выплатить почти 2,6 миллиарда долларов.
Российская компания попыталась это оспорить, однако безуспешно.
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971114164
Обсудить 19
Марош ШефчовичАндрей КоболевНафтогаз УкраиныГазпромЕврокомиссияРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Приплыли называется. А РФ не хочет выплатить деньги россиянам, потерянные в 90-х?
20 декабря, 21:08
Kent Tlt
7330001
А Русских людей спросили готовы платить или нет вынесите это на референундум.................
20 декабря, 20:48
kkeri-0n
6350012
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