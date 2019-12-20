Источник сообщил о готовности "Газпрома" выплатить Киеву $3 миллиарда

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. "Газпром" может выплатить Киеву почти три миллиарда долларов по решения арбитража в Стокгольме, сообщил источник РИА Новости в российской делегации на переговорах по транзиту.

По словам собеседника агентства, выплата может стать частью пакетного соглашения с "Нафтогазом"

Без предварительных условий

В свою очередь, глава украинской компании Андрей Коболев заявил о готовности Киева заключить новый контракт с "Газпромом" без предварительного урегулирования вопрос о компенсации по Стокгольмскому арбитражу.

По его словам, ни один из предложенных Киевом вариантов не предусматривает обязательную выплату долга для заключения контракта. Как отметил Коболев, "Нафтогаз" готов подписать соглашение с российской госкорпорацией, "не решив старые проблемы". Глава украинской компании также уточнил, что Киев предложил сразу несколько вариантов контракта.

При этом он назвал маловероятным подписания транзитного соглашения из-за сроков, поэтому сейчас на переговорах обсуждают гибридный вариант, предложенный украинской стороной.

"Принципиальные соглашения"

Действующий контракт на транзит российского газа через территорию Украины в европейские страны истекает в конце этого года. Для заключения нового соглашения Москва и Киев проводят двусторонние встречи, а также переговоры в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии

Накануне переговоры в таком формате состоялись в Германии. По итогам встречи вице-президент Еврокомисии Марош Шефчович заявил, что достигнуто "принципиальное соглашение". Стороны также ожидают, что новое соглашение будет подписано в ближайшее время. Сейчас делегации России и Украины также проводят переговоры в Минске.

Российская сторона не раз призывала Киев отказаться от судебных претензий и разбирательств для заключения нового соглашения.

Решение арбитража

Арбитраж в Стокгольме в 2017 и начале 2018-го закончил разбирательства по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" по поставкам и транзиту газа.

По иску о контрактах суд принял решение в пользу российской госкорпорации, однако по иску о контрактах на транзит присудил украинской компании почти 4,7 миллиарда долларов.

Арбитры произвели зачет встречных требований, и "Газпром" должен был выплатить почти 2,6 миллиарда долларов.