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Отец стрелявшего у здания ФСБ мужчины рассказал о сыне
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РИА Новости

Отец стрелявшего у здания ФСБ мужчины рассказал о сыне

20:10 20.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы СОБРа у здания ФСБ на Лубянской площади
Бойцы СОБРа у здания ФСБ на Лубянской площади
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Отец Евгения Манюрова, который устроил стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что у его сына были отношения с девушкой, однако он с ней расстался. Об этом сообщил РБК.
Накануне мужчина открыл стрельбу у здания ФСБ на Лубянке. Он действовал в одиночку, его нейтрализовали в ходе спецоперации. Во время стрельбы один сотрудник ФСБ погиб на месте, еще один получил ранение и сегодня скончался в больнице. Еще пять человек, среди которых гражданское лицо, получили ранения разной степени тяжести.
Автомобили ФСБ, Росгвардии и полиции на Лубянской площади в Москве, где у здания ФСБ произошла стрельба
Вчера, 09:15
Тренер рассказал о мужчине, подозреваемом в стрельбе на Лубянке
По словам отца Манюрова, его сын всегда отличался очень спокойным и скрытным характером.
"Я его не воспитывал с детства. Алименты платил, им занималась жена. Я туда не лез, меня и не пускали", - рассказал он.
Соседи мужчины рассказывают, что никогда не видели его с девушкой или друзьями, однако его отец утверждает, что у Манюрова все же были отношения. Он расстался с девушкой около трех лет назад. После этого на уговоры отца жениться 39-летний мужчина отвечал отказом.
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ФСБ РФМоскваПроисшествия
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