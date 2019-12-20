Отец стрелявшего у здания ФСБ мужчины рассказал о сыне

Накануне мужчина открыл стрельбу у здания ФСБ на Лубянке. Он действовал в одиночку, его нейтрализовали в ходе спецоперации. Во время стрельбы один сотрудник ФСБ погиб на месте, еще один получил ранение и сегодня скончался в больнице. Еще пять человек, среди которых гражданское лицо, получили ранения разной степени тяжести.
По словам отца Манюрова, его сын всегда отличался очень спокойным и скрытным характером.
"Я его не воспитывал с детства. Алименты платил, им занималась жена. Я туда не лез, меня и не пускали", - рассказал он.
Соседи мужчины рассказывают, что никогда не видели его с девушкой или друзьями, однако его отец утверждает, что у Манюрова все же были отношения. Он расстался с девушкой около трех лет назад. После этого на уговоры отца жениться 39-летний мужчина отвечал отказом.