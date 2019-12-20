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Эксперт считает, что СНВ нужно продлить как можно скорее
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РИА Новости

Эксперт считает, что СНВ нужно продлить как можно скорее

20:06 20.12.2019
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© AP Photo / Charlie RiedelОбъект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота
© AP Photo / Charlie Riedel
ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Конец 2019 года не является поворотной точкой в вопросе продления договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3), однако чем скорее он будет продлен, тем меньше всем придется нервничать, считает эксперт организации "Международная кризисная группа" Ольга Оликер.
Президент РФ Владимир Путин в четверг в очередной раз подтвердил, что Россия готова до конца 2019 года продлить действие договора. Глава государства констатировал, что пока ответа от США по этому вопросу нет, и напомнил, что если договор прекратит свое действие в феврале 2021 года, то в мире не останется соглашений, которые бы сдерживали гонку вооружений.
"Не думаю, что конец 2019 года это поворотный момент для договора СНВ-3, который фактически истекает в начале 2021 года. Уверена, что заявления Путина подчеркивают, что Россия считает этот договор ценным и что она обеспокоена тем, что он фактически может быть утрачен", - сказала она РИА Новости.
По ее словам, многие в США разделяют такое мнение.
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"Факт в том, что чем скорее он будет продлен, тем скорее его сторонники почувствуют, то он в безопасности. Отсрочки заставляют всех все больше и больше нервничать", - добавила эксперт.
Она отметила, что решение о продлении при этом могут принять только президенты РФ и США, а конгресс, где звучат голоса в поддержку СНВ-3, вряд ли может повлиять на американского президента Дональда Трампа.
"Члены конгресса могут подумать о том, как донести до Трампа, что это в его интересах. Но их рычаги влияния ограничены", - сказала Оликер.
Ранее США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Срок действия другого Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в начале 2021 года, и США пока не определились, намерены ли они его продлевать.
Ранее США заявляли, что договоренности с Россией должны включать не только те вооружения, которые подпадают под СНВ-3, но и другое оружие и средства доставки, которые еще только разрабатываются в России, включая маломощные ядерные устройства на новых средствах доставки. Пентагон считает, что у России есть до двух тысячи единиц нестратегического ядерного оружия.
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Договор СНВ-3Дональд ТрампМинистерство обороны СШАВладимир ПутинМеждународная кризисная группаРоссияСШАВ мире
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