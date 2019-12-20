Эксперт считает, что СНВ нужно продлить как можно скорее

ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Конец 2019 года не является поворотной точкой в вопросе продления договора о сокращении наступательных вооружений ( Конец 2019 года не является поворотной точкой в вопросе продления договора о сокращении наступательных вооружений ( СНВ-3 ), однако чем скорее он будет продлен, тем меньше всем придется нервничать, считает эксперт организации "Международная кризисная группа" Ольга Оликер.

Президент РФ Владимир Путин в четверг в очередной раз подтвердил, что Россия готова до конца 2019 года продлить действие договора. Глава государства констатировал, что пока ответа от США по этому вопросу нет, и напомнил, что если договор прекратит свое действие в феврале 2021 года, то в мире не останется соглашений, которые бы сдерживали гонку вооружений.

"Не думаю, что конец 2019 года это поворотный момент для договора СНВ-3, который фактически истекает в начале 2021 года. Уверена, что заявления Путина подчеркивают, что Россия считает этот договор ценным и что она обеспокоена тем, что он фактически может быть утрачен", - сказала она РИА Новости.

По ее словам, многие в США разделяют такое мнение.

"Факт в том, что чем скорее он будет продлен, тем скорее его сторонники почувствуют, то он в безопасности. Отсрочки заставляют всех все больше и больше нервничать", - добавила эксперт.

Она отметила, что решение о продлении при этом могут принять только президенты РФ и США, а конгресс, где звучат голоса в поддержку СНВ-3, вряд ли может повлиять на американского президента Дональда Трампа

"Члены конгресса могут подумать о том, как донести до Трампа, что это в его интересах. Но их рычаги влияния ограничены", - сказала Оликер.

Ранее США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Срок действия другого Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в начале 2021 года, и США пока не определились, намерены ли они его продлевать.