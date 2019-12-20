Разъяренный Санта Клаус разгромил студию на съемках популярного ТВ-шоу

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. На YouTube опубликовали отрывок из программы "Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом", на котором Санта Клаус устроил погром прямо в студии.
Телеведущий начал приветствовать зрителей своей передачи, но внезапно его речь прервал неожиданный гость, которым оказался переодетый комик Ян Кармел.
"Санта, что ты здесь делаешь?" — поинтересовался Корден.
"Я просто пришел, чтобы пожелать всем вам счастливого Рождества и вручить публике подарки", — ответил актер и начал раздавать леденцы.
Кадр из телепрограммы "Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом"
"Санта, — начал перебивать его ведущий, — Нельзя ли немного ускорить этот процесс, нам все-таки надо еще выпуск отснять, времени очень мало, плюс, Рождество еще не наступило".
Сказочный персонаж очень расстроился, взял свой мешок и собрался уходить.
Однако в это время ведущий заявил, что и ему нужна конфета, что разозлило Санту.
"Теперь, значит, у нас появилось время для подарков? Ну что же, получи!", — выкрикнул он и швырнул миску с попкорном, которая стояла рядом.
Кадр из телепрограммы "Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом"
После этого разозлившийся Санта Клаус перевернул кожаные кресла, разбил телевизор и расшвырял наряженные елки, а когда успокоился, расселся на диване и стал доедать оставшуюся воздушную кукурузу.
Эпизод, разумеется, был предпраздничной шуткой, что оценили пользователи социальной сети.
"Злой Санта рассмешил меня", — написал @소리나는 책방[공포 미스테리].
"Этот Санта Клаус — лучшая знаменитость, которую Джеймс мог заполучить на своем шоу", — прокомментировал @Seth Colby.
"Не могу перестать смеяться", — присоединился к обсуждению @Allen Murphy.