Разъяренный Санта Клаус разгромил студию на съемках популярного ТВ-шоу

Кадр из телепрограммы "Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом"

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. На YouTube "Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом", на котором Санта Клаус устроил погром прямо в студии. На YouTube опубликовали отрывок из программыОчень позднее шоу с Джеймсом Корденом", на котором Санта Клаус устроил погром прямо в студии.

Телеведущий начал приветствовать зрителей своей передачи, но внезапно его речь прервал неожиданный гость, которым оказался переодетый комик Ян Кармел.

"Санта, что ты здесь делаешь?" — поинтересовался Корден.

"Я просто пришел, чтобы пожелать всем вам счастливого Рождества и вручить публике подарки", — ответил актер и начал раздавать леденцы.

"Санта, — начал перебивать его ведущий, — Нельзя ли немного ускорить этот процесс, нам все-таки надо еще выпуск отснять, времени очень мало, плюс, Рождество еще не наступило".

Сказочный персонаж очень расстроился, взял свой мешок и собрался уходить.

Однако в это время ведущий заявил, что и ему нужна конфета, что разозлило Санту.

"Теперь, значит, у нас появилось время для подарков? Ну что же, получи!", — выкрикнул он и швырнул миску с попкорном, которая стояла рядом.

После этого разозлившийся Санта Клаус перевернул кожаные кресла, разбил телевизор и расшвырял наряженные елки, а когда успокоился, расселся на диване и стал доедать оставшуюся воздушную кукурузу.

Эпизод, разумеется, был предпраздничной шуткой, что оценили пользователи социальной сети.

"Злой Санта рассмешил меня", — написал @소리나는 책방[공포 미스테리].

"Этот Санта Клаус — лучшая знаменитость, которую Джеймс мог заполучить на своем шоу", — прокомментировал @Seth Colby.