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2019-12-20T19:49+0300
https://ria.ru/20191220/1562662275.html
Симоньян отреагировала на документ Демпартии по борьбе со Sputnik и RT
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РИА Новости

Симоньян отреагировала на документ Демпартии по борьбе со Sputnik и RT

19:29 20.12.2019 (обновлено: 19:49 20.12.2019)
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Главный редактор агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала документ национального комитета Демократической партии США по борьбе с дезинформацией, где упоминаются RT и Sputnik.

"Национальный комитет Демократической партии США выпустил на своем сайте гид по борьбе с дезинформацией в интернете с поздравлением (это слово зачеркнуто. — Прим. ред.) назиданием на Новый год. Цитирую: "Помните: есть такие пропагандистские СМИ, как RT и Sputnik, изучите приемы российской пропаганды". Уважаемый комитет Демпартии США! Наши любимые приемы — болевые и броски из стойки. Донт трай ит эт хоум. ("Не пытайтесь повторить это дома". — Прим. ред.)", — написала она в Telegram.

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
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13 декабря, 10:00
Исследование: российские СМИ освещают события нейтральнее западных
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