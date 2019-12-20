Симоньян отреагировала на документ Демпартии по борьбе со Sputnik и RT

"Национальный комитет Демократической партии США выпустил на своем сайте гид по борьбе с дезинформацией в интернете с поздравлением (это слово зачеркнуто. — Прим. ред.) назиданием на Новый год. Цитирую: "Помните: есть такие пропагандистские СМИ, как RT и Sputnik, изучите приемы российской пропаганды". Уважаемый комитет Демпартии США! Наши любимые приемы — болевые и броски из стойки. Донт трай ит эт хоум. ("Не пытайтесь повторить это дома". — Прим. ред.)", — написала она в Telegram.

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.