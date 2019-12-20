В Минске началась незаконная акция против интеграции с Россией

МИНСК, 20 дек – РИА Новости. Несанкционированная акция против углубленной интеграции Несанкционированная акция против углубленной интеграции Белоруссии с Россией проходит в пятницу на Октябрьской площади в центре Минска , она организована представителями оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.

В Минске 7-8 декабря прошли подобные акции, разрешения на их проведение от властей также получено не было. Их организатором выступил сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" (БХД) Павел Северинец . Позднее он сообщил, что был задержан сотрудниками милиции. Как отмечали в минской милиции, с Северинцем была проведена профилактическая беседа "о недопустимости противоправных действий, направленных на незаконную агитацию сбора граждан, а также проведения несанкционированных массовых мероприятий".

Между тем Северинец на своей странице в соцсетях вновь разместил призыв выйти на площадь 20 декабря и протестовать против интеграции Минска и Москвы. Эту несогласованную с городскими властями акцию он приурочил к встрече президентов Белоруссии и РФ Александра Лукашенко Владимира Путина , которая состоялась в пятницу днем в Санкт-Петербурге.

К началу акции на площади собрались несколько десятков человек, в том числе Северинец и несколько оппозиционных лидеров, а также журналисты. Количество участников растет. Они скандируют оппозиционный лозунг "Жыве Беларусь!" ("Живет Белоруссия!"), некоторые из них принесли с собой бело-красно-белые флаги, растяжки с антиинтеграционными лозунгами. Правоохранители никого не задерживают, но предупреждают граждан об административной ответственности.

Через 40 минут после начала акции ее участники пошли колонной по проспекту Независимости, призывая других граждан присоединиться, они скандируют "Далучайся!", "Незалежнасць" ("Независимость").