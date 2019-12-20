Пентагон рассказал о планах оставить американских военных в Сирии

"Я думаю, мы там, пока мы не гарантируем поражение ИГ*, или наши союзники и партнеры подключатся и помогут уравновесить нас, или если местные силы безопасности и полиция смогут держать ИГ* под контролем. Это метрика, на которую мы ориентируемся", - сказал Эспер.