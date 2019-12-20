Пентагон рассказал о планах оставить американских военных в Сирии

ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. США останутся в Сирии, пока местные силы безопасности и полиция не будут в состоянии держать подразделения террористической организации "Исламское государство"* под контролем, заявил в пятницу журналистам глава Пентагона Марк Эспер.
"Я думаю, мы там, пока мы не гарантируем поражение ИГ*, или наши союзники и партнеры подключатся и помогут уравновесить нас, или если местные силы безопасности и полиция смогут держать ИГ* под контролем. Это метрика, на которую мы ориентируемся", - сказал Эспер.
Ранее президент США Дональд Трамп на фоне военной операции Турции на северо-востоке Сирии вывел из этого региона большую часть американских войск. Американские военнослужащие остаются в небольшом количестве на юге страны и на востоке, где они, по заявлениям Пентагона, помогают местным курдским формированиям охранять нефтяные месторождения.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны.
*Запрещенная в России террористическая организация
25 октября, 19:16Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии