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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-20T18:58+0300
https://ria.ru/20191220/1562660906.html
Пентагон рассказал о планах оставить американских военных в Сирии
https://cdn21.img.ria.ru/images/155839/26/1558392614_0:295:3072:2023_1036x0_80_0_0_e315eb08ac95f31f44e0ecac99406657.jpg
РИА Новости

Пентагон рассказал о планах оставить американских военных в Сирии

18:57 20.12.2019 (обновлено: 18:58 20.12.2019)
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaМинистр обороны США Марк Эспер
Министр обороны США Марк Эспер
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Министр обороны США Марк Эспер . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. США останутся в Сирии, пока местные силы безопасности и полиция не будут в состоянии держать подразделения террористической организации "Исламское государство"* под контролем, заявил в пятницу журналистам глава Пентагона Марк Эспер.
"Я думаю, мы там, пока мы не гарантируем поражение ИГ*, или наши союзники и партнеры подключатся и помогут уравновесить нас, или если местные силы безопасности и полиция смогут держать ИГ* под контролем. Это метрика, на которую мы ориентируемся", - сказал Эспер.
Дамаск
18 декабря, 10:11Война в Сирии
Минобороны: США дезинформируют мировое сообщество о ситуации в Сирии
Ранее президент США Дональд Трамп на фоне военной операции Турции на северо-востоке Сирии вывел из этого региона большую часть американских войск. Американские военнослужащие остаются в небольшом количестве на юге страны и на востоке, где они, по заявлениям Пентагона, помогают местным курдским формированиям охранять нефтяные месторождения.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны.
*Запрещенная в России террористическая организация
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Война в СирииМарк ЭсперВойна в СирииДональд ТрампМинистерство обороны СШАСирияСШАВ мире
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