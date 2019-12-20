В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

По данным ведомства, в 18.24 (16.24 мск) произошло ДТП с грузовым автоприцепом "КамАЗ" и микроавтобусом IVECO в Новосергиевском районе на трассе М-5 "Урал".

"В аварии погибли четыре человека, еще пять человек получили травмы. Все они госпитализированы. Трое из них в тяжелом состоянии, двое - в среднем. Детей среди жертв аварии нет, личности погибших и пострадавших уточняем", - рассказали РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Оренбургской области.