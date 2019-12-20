Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-20T18:58+0300
https://ria.ru/20191220/1562660463.html
В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
https://cdn22.img.ria.ru/images/153169/44/1531694455_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_8b18cdc3a1331670cd7d4aa37eecf3e1.jpg
РИА Новости

В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

18:46 20.12.2019 (обновлено: 18:58 20.12.2019)
593
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции возле служебного автомобиля
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля. Архивное фото
УФА, 20 дек - РИА Новости. Четыре человека погибли, пятеро с травмами госпитализированы после столкновения автобуса с грузовым автомобилем в Оренбуржье, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Оренбургской области.
По данным ведомства, в 18.24 (16.24 мск) произошло ДТП с грузовым автоприцепом "КамАЗ" и микроавтобусом IVECO в Новосергиевском районе на трассе М-5 "Урал".
"На место незамедлительно выехали полицейские и спасатели, по прибытию сотрудники МЧС деблокировали пострадавших. В работах по ликвидации происшествия от служб РСЧС принимали участие 16 человек и шесть единиц техники", - говорится в сообщении ГУ МЧС по области.
"В аварии погибли четыре человека, еще пять человек получили травмы. Все они госпитализированы. Трое из них в тяжелом состоянии, двое - в среднем. Детей среди жертв аварии нет, личности погибших и пострадавших уточняем", - рассказали РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Оренбургской области.
Автомобили скорой помощи
17:02
В Саратовской области один человек погиб в ДТП со скорой
000522
Обсудить 0
МВД РФОренбургская областьПроисшествия
Рекомендуем
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 "объявила войну"
Американские доллары
В США отец и дочь врали о выигрышах в лотерею и стали миллионерами
На месте стрельбы на Лубянке
В ФСБ сообщили о ликвидации стрелка на Лубянке
Пассажиры в плацкартном вагоне
Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах
Автомобиль полиции
В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами
Сотрудники ДПС на Лубянской площади недалеко от здания ФСБ в Москве, рядом с которым произошла стрельба
Умер второй силовик, раненый на Лубянке
Фреда и Лес Остин
В США супруги прожили вместе 70 лет и умерли с разницей 20 минут
В Карелии с вертолета сбросили Mercedes Gelandewagen
В Карелии двое москвичей сбросили c вертолета Mercedes Gelandewagen
Здание нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве
"Нафтогаз" согласен подписать контракт без привязки к долгу "Газпрома"
Автомобили на пункте оплаты проезда на участке автомобильной дороги М-11 Москва - Санкт-Петербург
Медведев оценил идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости
Метеорит в Краеведческом музее в Челябинске
В Челябинске назвали новую возможную причину инцидента с метеоритом
Газодобывающее предприятие на Украине
РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа
Сотрудники силовых структур недалеко от здания ФСБ на Лубянской площади в Москве
СК раскрыл личность мужчины, стрелявшего у здания ФСБ в Москве
Стоп-кадр видео сбрасывания внедорожника Mercedes Gelandewagen с вертолета
Владелец Gelandewagen объяснил, зачем сбросил машину с вертолета
Павильон по продаже табачных изделий
В России усилили контроль за оборотом никотиносодержащей продукции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:30Разъяренный Санта Клаус разгромил студию на съемках популярного ТВ-шоу
20:26В Венесуэле девять человек погибли при крушении самолета
20:25Экс-премьер Эстонии выступил против давления на Sputnik в стране
20:12Адвокат Винника назвала решение о его экстрадиции смертным приговором
20:10Отец стрелявшего у здания ФСБ мужчины рассказал о сыне
20:07ВЕЭС утвердил новый состав коллегии Евразийской экономической комиссии
20:06Эксперт считает, что СНВ нужно продлить как можно скорее
19:59Во Франции хирурга заподозрили в насилии над 349 детьми
19:52Экс-депутат Рады оценила шансы на восстановление украинской экономики
19:44В РПЦ прокомментировали слова патриарха о русском языке в богослужении
19:43Экс-директора по инвестициям "Восточного" отправили под домашний арест
19:35Билли Айлиш исполнила песню, которую написала в семь лет
19:30Богданов обсудил с послом Сирии ситуацию на Ближнем Востоке
19:30Партия Порошенко заявила об обысках в своем офисе
19:29Симоньян отреагировала на документ Демпартии по борьбе со Sputnik и RT
19:24В Тулуне три человека погибли при проведении земляных работ
19:21ЕР не поддержит идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости
19:14ВЦИОМ сообщил о росте одобрения работы Путина в ходе пресс-конференции
19:08В Минске началась незаконная акция против интеграции с Россией
18:57Пентагон рассказал о планах оставить американских военных в Сирии
Лента новостейМолния