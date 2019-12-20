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Медведев оценил идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости
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РИА Новости

Медведев оценил идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости

18:35 20.12.2019 (обновлено: 19:30 20.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобили на пункте оплаты проезда на участке автомобильной дороги М-11 Москва - Санкт-Петербург
Автомобили на пункте оплаты проезда на участке автомобильной дороги М-11 Москва - Санкт-Петербург
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев усомнился в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с двадцати до десяти километров в час, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Он также отметил, что это решение вряд ли будет принято.
"Как известно, МВД также не поддерживает эту инициативу", — сказал Осипов.
Ранее вице-премьер Максим Акимов сообщил, что в России снизят нештрафуемый порог до десяти километров в час. Это будут делать постепенно, в режиме пилотных зон. По его словам, власти также прорабатывают вопрос о повышении размера штрафа за превышение скорости.
Приборная панель автомобиля
9 декабря, 13:47
В Совфеде оценили идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости
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Обсудить 17
Олег ОсиповМаксим АкимовДмитрий МедведевРоссияОбщество
Популярные комментарии
я бы ничего не написал, потому что это само собой разумеется, что надо снижать. По моему мнению. Причем полностью убирать (максимум 3 км/ч). И вводить максимум 50км/ч в черте города.
20 декабря, 19:30
Han Kage
7100026
Типичный популизм. Сначала заявить о том что зажмем-зажмем. А потом бац, приходит "добрый царь" и все отменяет.
20 декабря, 19:15
Андрей Сухоруков
2000004
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