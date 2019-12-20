Медведев оценил идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев усомнился в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с двадцати до десяти километров в час, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Он также отметил, что это решение вряд ли будет принято.
"Как известно, МВД также не поддерживает эту инициативу", — сказал Осипов.
Ранее вице-премьер Максим Акимов сообщил, что в России снизят нештрафуемый порог до десяти километров в час. Это будут делать постепенно, в режиме пилотных зон. По его словам, власти также прорабатывают вопрос о повышении размера штрафа за превышение скорости.