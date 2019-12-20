МВД предложило повысить штрафы за превышение скорости

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Министерство внутренних дел ( Министерство внутренних дел ( МВД ) России предлагает увеличить штраф за превышение скорости от 20 до 40 километров в час в шесть раз - до 3 тысяч рублей, с текущих 500 рублей, при этом, если водитель превысит скорость в этом диапазоне повторно, то штраф составит уже 5 тысяч рублей, следует из материалов к правкомиссии по безопасности дорожного движения.

Штраф за превышение скорости от 40 до 60 километров в час также предлагается повысить примерно в четыре раза: с текущих 1-1,5 тысячи рублей до 4 тысяч. При повторном таком нарушении сегодня водителю грозит штраф в размере 2-2,5 тысячи рублей. Согласно предложениям МВД, наказанием за повторное нарушение станет штраф в 8 тысяч рублей или лишение водительских прав на 4-6 месяцев.

При этом МВД предлагает убрать дифференциацию штрафов за превышение скорости более 60 километров в час и установить единое наказание в виде штрафа в 5 тысяч рублей или лишения прав на 4-6 месяцев. При повторном превышении нарушителю придется заплатить штраф 10 тысяч рублей или лишиться прав на 1 год.

Сегодня за превышение скорости от 60 до 80 километров в час предполагается штраф в 2-2,5 тысячи рублей или лишение прав на 4-6 месяцев, более 80 километров в час - штраф 5 тысяч рублей или лишение прав на 6 месяцев. При повторном превышении скорости более 60 километров в час - штраф 5 тысяч или лишение прав на 1 год.