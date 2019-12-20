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2019-12-20T18:35+0300
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"Нафтогаз" согласен подписать контракт без привязки к долгу "Газпрома"
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РИА Новости

"Нафтогаз" согласен подписать контракт без привязки к долгу "Газпрома"

18:30 20.12.2019 (обновлено: 18:35 20.12.2019)
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© РИА Новости / СтрингерЗдание нефтегазовой компании "Нафтогаз Украины" в Киеве
Здание нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 20 дек — РИА Новости. Киев готов подписать новый контракт на транзит российского газа без предварительного урегулирования вопроса о компенсации "Газпромом" трех миллиардов долларов, присужденных Стокгольмским арбитражем, сообщил глава украинской компании Андрей Коболев.
"Никакой контракт, из предложенных нами и обсуждаемых на переговорах, не ставит в зависимость от погашения долга "Газпрома" перед "Нафтогазом", — сказал он в эфире радио "Новое время".
По его словам, Киев готов подписать соглашение, "не решив старые проблемы". Коболев также уточнил, что украинская сторона предложила несколько вариантов контракта.
Глава "Нафтогаза" заявил, что подписание транзитного соглашения маловероятно из-за сроков, поэтому сейчас на переговорах обсуждают гибридный вариант, предложенный Киевом.
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При этом Коболев отметил, что для подписания нового контракта на транзит голубого топлива нужен месяц.

Ситуация с контрактом

Действующее соглашение на поставку и транзит газа истекает в конце года. Москва и Киев проводят двусторонние встречи, а также переговоры в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии для заключения нового контракта.
В частности, накануне состоялась встреча в Германии, по итогам которой вице-президент Еврокомисии Марош Шефчович заявил, что стороны достигли "принципиального соглашения". Ожидалось, что Москва и Киев выйдут на окончательные договоренности уже в ближайшее время.
Сегодня представители "Газпрома" и "Нафтогаза" продолжили переговоры по газу в Минске.
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Марош ШефчовичАндрей КоболевНафтогаз УкраиныГазпромЕврокомиссияРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
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20 декабря, 19:04
дВдядя Вадя
54150001
И сколько Газпром выплатил? Ни копейки
20 декабря, 19:10
Александр Бородин
1210002
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