Умер второй силовик, раненый на Лубянке

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Второй пострадавший при стрельбе у здания ФСБ сотрудник правоохранительных органов умер в больнице, сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
В ведомстве также раскрыли личность напавшего на правоохранителей на Лубянке — им оказался 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров.
Накануне мужчина открыл стрельбу в центре Москвы возле здания ФСБ. Нападавший действовал в одиночку, его удалось нейтрализовать в ходе спецоперации. При стрельбе один сотрудник ФСБ погиб на месте. Еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести.
Возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.