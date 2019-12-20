Умер второй силовик, раненый на Лубянке

В ведомстве также раскрыли личность напавшего на правоохранителей на Лубянке — им оказался 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров.

Накануне мужчина открыл стрельбу в центре Москвы возле здания ФСБ. Нападавший действовал в одиночку, его удалось нейтрализовать в ходе спецоперации. При стрельбе один сотрудник ФСБ погиб на месте. Еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести.