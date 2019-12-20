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Умер второй силовик, раненый на Лубянке
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РИА Новости

Умер второй силовик, раненый на Лубянке

18:30 20.12.2019 (обновлено: 20:12 20.12.2019)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовСотрудники ДПС на Лубянской площади недалеко от здания ФСБ в Москве, рядом с которым произошла стрельба
Сотрудники ДПС на Лубянской площади недалеко от здания ФСБ в Москве, рядом с которым произошла стрельба
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Второй пострадавший при стрельбе у здания ФСБ сотрудник правоохранительных органов умер в больнице, сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
В ведомстве также раскрыли личность напавшего на правоохранителей на Лубянке — им оказался 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров.
Стрельба у здания ФСБ в центре Москвы
07:19
Появилось новое видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке
Накануне мужчина открыл стрельбу в центре Москвы возле здания ФСБ. Нападавший действовал в одиночку, его удалось нейтрализовать в ходе спецоперации. При стрельбе один сотрудник ФСБ погиб на месте. Еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести.
Возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.
У здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
16:47
Отец предполагаемого стрелка у здания ФСБ прокомментировал инцидент
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Стрельба у здания ФСБ в МосквеСледственный комитет РФМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Бот зарегистрировавшийся только для того, что бы сделать вид, что кому-то жаль?!!
20 декабря, 18:58
Kot Piter
21011644
жаль
20 декабря, 18:51
ssmit.andzela
28005015
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