В Москве эвакуировали Шуваловский корпус МГУ

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Шуваловский корпус Московского государственного университета эвакуирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе исторического факультета МГУ.
"Да, нас эвакуировали", - сказали в пресс-службе, отметив, что причина неизвестна.
Как добавили в пресс-службе МГУ, было получено сообщение, "которое в данный момент проверяется правоохранительными органами".
Волна "минирований" судов, станций метро, вокзалов, соцобъектов Москвы и Петербурга длится уже три недели. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ.