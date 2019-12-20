В Москве эвакуировали Шуваловский корпус МГУ

"Да, нас эвакуировали", - сказали в пресс-службе, отметив, что причина неизвестна.

В Москве около 15 тысяч человек эвакуировали из-за угроз минирования

В Москве около 15 тысяч человек эвакуировали из-за угроз минирования

Как добавили в пресс-службе МГУ, было получено сообщение, "которое в данный момент проверяется правоохранительными органами".

Волна "минирований" судов, станций метро, вокзалов, соцобъектов Москвы и Петербурга длится уже три недели. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ.