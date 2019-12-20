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Защита Винника обжаловала решение Минюста Греции по его экстрадиции
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РИА Новости

Защита Винника обжаловала решение Минюста Греции по его экстрадиции

18:23 20.12.2019 (обновлено: 18:25 20.12.2019)
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© РИА Новости / Геннадий МельникРоссиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США. Архивное фото
АФИНЫ, 20 дек - РИА Новости. Защита россиянина Александра Винника обжаловала решение минюста Греции выдать его во Францию, сообщил РИА Новости адвокат Тимофей Мусатов.
В пятницу стало известно, что министр юстиции Греции подписал решение о выдаче Винника во Францию.
"Мы подали кассационную жалобу и ходатайство об отсрочке исполнения в высший административный суд Греции - Госсовет", - сообщил Мусатов.
Винник был арестован летом 2017 года по запросу США в Греции. Имеются решения Верховного суда Греции о его выдаче в США, Францию и два решения о выдаче в Россию.
Посольство России в Греции выразило сожаление в связи с тем, что обоснованный запрос Генпрокуратуры России на приоритетную экстрадицию Винника в страну его гражданской принадлежности был проигнорирован.
Александр Винник
14:38
Российское посольство прокомментировало решение об экстрадиции Винника
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