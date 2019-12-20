Защита Винника обжаловала решение Минюста Греции по его экстрадиции

АФИНЫ, 20 дек - РИА Новости. Защита россиянина Защита россиянина Александра Винника обжаловала решение минюста Греции выдать его во Францию , сообщил РИА Новости адвокат Тимофей Мусатов.

В пятницу стало известно, что министр юстиции Греции подписал решение о выдаче Винника во Францию.

"Мы подали кассационную жалобу и ходатайство об отсрочке исполнения в высший административный суд Греции - Госсовет", - сообщил Мусатов.

Винник был арестован летом 2017 года по запросу США в Греции. Имеются решения Верховного суда Греции о его выдаче в США, Францию и два решения о выдаче в Россию.